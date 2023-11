Medicul care l-a diagnosticat pe Irinel Columbeanu cu demență dă de pământ cu acesta. Alexandru Ioan face declarații uluitoare, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO: ”Este egoist, egocentric, un om de calitate proastă”

Medicul lui Irinel Columbeanu a răbufnit și nu mai vrea să audă de cel care i-a fost pacient până în urmă cu câteva săptămâni. CANCAN.RO are toate amănuntele despre scandalul izbucnit între cei doi. Picătura care a umplut paharul a constituit-o gestul reprobabil făcut de Iri, la adresa Alexandrei Ion, pe care a sunat-o pentru a-i reproșa că vrea să-și facă imaginea pe spatele său!

Fără bani și părăsit la nevoie cam de toți prietenii, Irinel Columbeanu a rămas și fără medicul psihiatru care i-a fost alături în ultimele luni, care i-a descoperit boala de care suferit, i-a cumpărat medicamentele și i-a prescris tratamentul. Alexandra Ion a răbufnit după ce acesta a sunat-o și i-a reproșat că și-ar face imagine pe spatele lui.

„M-a supărat foarte tare”

„M-a supărat foarte tare. M-a sunat si m-a acuzat pe mine și pe Zoltan Nagy (n.r. fost prieten de-al lui Irinel), că am vrut să mă folosesc de imaginea lui, după ce au apărut acele poze (n.r pe CANCAN.RO). Dar am pus acel telefon pe seama bolii lui, nu e bine să te cerți cu pacienții cu demență, plus că e și influențat de cei din jurul lui. Sunt persoane din jurul lui care doresc să încaseze bani de pe urma lui. Niciun prieten însă nu a sărit să-l ajute. El acum caută ajutor financiar, dar foarte puțini au rămas lângă el.

E egoist, egocentric. S-a bazat tot timpul pe faptul că e persoană publică. A fost un copil de bani gata, dar de calitate mai proastă. L-am cunoscut prin Zoltan și chiar am fost dispuși să-l ajutăm fiecare, cum puteam.

Mă deranjează lipsa lui de recunoștință, faptul că a ajuns să ne denigreze. I-am cumpărat medicamentele din banii mei, și eu și Zoltan, costul acestora se ridică lunar la 5-600 de lei”, a declarat Alexandra Ion în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Are o demență mixtă”

Tot în premieră, pentru CANCAN.RO, medicul psihiatru a dezvăluit și de ce afecțiune suferă Irinel Columbeanu:

„Am fost lângă el tot timpul. Are o problemă financiară. E depresiv, are o demență mixtă, cu degradare de memorie. Încă este lucid, nu e ceva avansat, dar trebuie tratat din timp. Tratamentul pe care i l-am dat îi stopeaza accelerarea bolii și-l ajută în pierderile de memorie. I-am cumpărat și i-am lăsat toate medicamentele la azil.

Condițiile de la acel azil nu sunt însă de cinci stele. Sunt niște prețuri foarte mari. Eu lucrez cu ate 7-8 azile, pe unde m-am perindat. Dar acolo unde e el se caută de fapt reclamă”.

„Acesta e caracterul lui”

În același timp, medicul Alexandra Ion nu ne-a ascuns faptul că a intenționat să o sune și pe Monica Gabor, pentru a-l putea ajuta pe Irinel Columbeanu:

„Am vrut să o sun pe Monica, doar ca să-l ajut. Dar el s-a purtat urât cu ea. Și chiar și așa, ea l-a mai ajutat o perioadă, cel puțin i-a dat fetei bani pentru el. Și-a bătut joc de ea și de toți prietenii lui. Prietenie înseamnă empatie, ajutor când ai nevoie.

Mai bine mergem la un spital cu copii sau la azile, să ajutăm, decât o persoană ca el. Nu ai ce să-i faci, acesta e caracterul lui.

Dl Irinel e o persoană care are nevoie de ajutor. Eu și cu Zoltan am fost printre puținii care am înercat să-l ajutăm”.

„Am fost acasă la el, îi duceam mâncare”

La rându-i, Zoltan Nagy îl desființează și el pe Irinel Columbeanu, în urma acuzelor ce i-au fost aduse atât lui cât și medicului psihiatru Alexandra Ion:

„Când Irinel a avut Covid, am fost lângă el la spital, apoi l-am mai scos la evenimente… Am mers la el acasă cu doamna doctor, i-am dus ce trebuie. Când mă suna, mergeam la el. I-am căutat și găsit vara trecută o locuință la preț foarte bun, o menajeră gratis, o masă gratis. O garsonieră nouă mobilată… De Paște, l-am luat la salon unde a fost tratat foarte bine, tuns, ras, pedichiură, manichiură. I-am cumpărat apoi tot ce trebuie de sărbători. Am fost la ziua lui. Am fost acasă la el, îi duceam mâncare. Și medicamente”.

„A fost urât din partea lui cum s-a comportat”

„I-am aranjat printr-un prieten să-l ia în Deltă… Toate făcute din respect și suflet, fără să vreau reclamă, nici măcar pe facebook. Deși aveam, nu am postat poze cu el și cu mine. Degeaba e supărat, pozele cu mine și cei doi medici (n.r. publicate de CANCAN.RO) sunt decente și cu bun simț.

I-am fi asigurat oricum și aici, la azil, tot ce înseamna medicamente. A fost urât din partea lui cum s-a comportat… Eu nu doresc reclamă cu el sau prin el. Pentru ce, ce să promovez? Situația lui nu e roză oricum”.

