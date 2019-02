Medicul cu opt clase a avut pacienți și în Anglia: ”Noroc că nu m-a omorât”

Medicul cu opt clase a avut pacienți și în Anglia. Matteo Politi a efectuat cel puţin zece operaţii, în ciuda faptul că nu a terminat liceul, scrie The Sun.

Melek Stevens, o tânără britanică de 39 de ani, a povestit că l-a întâlnit pe italian într-o sală de fitness din Londra. Femeia spune că Matteo Politi s-a lăudat că a operat în teatrele de operaţiuni şi chiar i-a arătat câteva fotografii cu care a impresionat-o. Convinsă că italianul este într-adevăr medic estetician, l-a lăsat să-i injecteze acid hialuronic în buze. (CITEȘTE ȘI: MEDICUL CU 8 CLASE, DECLARAȚII HALUCINANTE ÎN FAȚA POLIȚIȘTILOR! MATTEO POLITI AR FI OPERAT ÎN TEATRE DE OPERAȚIUNI)

„A venit la mine acasă şi mi-a injectat buzele. A plecat cu 200 de lire sterline în buzunar şi mi-a promis că aspectul meu se va îmbunătăţi foarte mult. Dar, nu s-a întâmplat nimic. Nu l-am mai văzut niciodată şi sunt sigură că nu am fost singura lui pacientă. Am avut noroc că nu am făcut o infecție care ar fi putut să-mi distrugă înfăţişarea sau chiar să mă omoare. Acest om merită pedepsit”, a declarat britanica.

Matteo Politi, arestat preventiv pentru 30 de zile

Chirurgul fals de origine italiană a fost arestat, joi noapte, pentru 30 de zile, după ce magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au admis cererea procurorilor. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1au pus în mișcare acțiunea penală față de falsul chirurg italian, el fiind acuzat de înșelăciune în formă continuată și simplă și de exercitarea fără drept a profesiei. (VEZI ȘI: IONUȚ DANA, COMISARUL ȘEF DE POLIȚIE, DEZVĂLUIRE DESPRE MATTEO POLITI: “A FOST CONDAMNAT ÎN ITALIA PENTRU FAPTE ASEMĂNĂTOARE. NU FIGUREAZĂ ÎN TABLOUL MEDICILOR DIN ITALIA!”)

Matteo Politi, italianul acuzat că a operat în mai multe clinici private din București, deşi avea doar opt clase, a fost prins, miercuri, de polițiștii de frontieră de la Curtici, județul Arad, în timp ce încerca să fugă din țară. Potrivit unui comunicat transmis de Poliția de Frontieră, miercuri, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, judeţul Arad, a fost depistat un cetăţean italian căutat de autorităţile române într-un dosar de înşelăciune.

Bărbatul s-a prezentat în jurul orei 6.00 dimineața, la Frontierei Curtici feroviară, pentru a ieşi din România, călătorind ca pasager într-un tren Inter Regio, pe relaţia București – Budapesta.