Mega-scandal între Cristi Brancu și Elena Cârstea, pornit de la un bilet de avion: ”Să-ți fie rușine! Cum îți permiți?”

Prezentatorul TV explică de ce uneori generarea subiectelor de maximă audiență se face cu sacrificii și calcule minuțioase. Cel mai concret exemplu oferit de Cristi Brancu este cel al încercării de a o aduce în România pe vestita Elena Cârstea. Negocierile s-au purtat până într-un punct, când ambii au răbufnit. Care a fost motivul, aflați în cele ce urmează.

Dezvăluiri din culisele emisiunii EXCLUSIV VIP, difuzată la Prima TV, de luni până vineri, între orele 16-18: „Pentru Irinel am dat niște bani!”

CANCAN EXCLUSIV: Mai cer invitații bani la EXCLUSIV VIP?

Cristi Brancu: Da. Nu toți cer bani. Acum, spre exemplu, oamenii au înțeles care este treaba. Există oameni care nu sunt înnebuniți după televiziuni, după genul ăsta de interviuri, pentru că online-ul creează o bază de masă și nu mai e ca pe vremuri, ca acum 20 de ani, când dacă nu apăreai în presă nu existai.

Acum există online-ul, care a mâncat și mănâncă din televiziune permanent: bugete, inclusiv faptul că dacă vrei să îl vezi pe Cristi Brancu, te așezi la televizor, pe Prima TV. Există canalul „Emisiuni Prima TV”, unde poți să vezi bucăți cu fiecare. Sau aplicația Prima Play, unde se pot vedea emisiunile integral. Mai sunt oameni care cer bani, pentru Irinel am dat niște bani. I-am dat și pentru că avea nevoie, dar și pentru că și-a dorit prezența și a fost prima prezență la TV.

Disensiuni între Elena Cîrstea și echipa lui Cristi Brancu, pentru un bilet de avion din SUA, pretins de artistă: „Cum îți permiți tu, cunoscându-ne de 30 și ceva de ani, să vorbești în felul ăsta?!”

CANCAN EXCLUSIV: Maxerilor?

Cristi Brancu: Le-am dat atunci. A fost un moment bun din punct de vedere al audienței, a fost viral și pe net. Exclusivitățile se plătesc sau apariția spectaculoasă a unei persoane. Există anumiți oameni pe care când vrei să-i plătești, mai bine le e dușmanul binelui. Mă o întreabă o colegă «nu vrei să o aducem, vine Elena Cârstea în România», o voce foarte mare a României. O viață spectaculoasă, doi copii, două fete înfiate, un soț extraordinar, o soluție de ieșire din această carieră fabuloasă. Iubită în America, cu o stare bună, două fete realizate, deci foarte bine. Nu voia puțin, cerea o sumă mărișoară.

CANCAN EXCLUSIV: De ordinul miilor de euro?

Cristi Brancu: Da. Zic «bun, e OK». Aflu că mai era o emisiune la care urma să se ducă, dar eu eram în direct. Suma era bună dacă făceam măcar două episoade. Zic «bun, e în regulă», după care zice «vreau să-mi plătești și biletul de avion din America». «Îți plătesc și biletul de avion», dar în momentul în care am primit biletul de avion mi-am dat seama că cineva, poate nu Elena, lua un bilet care pentru condițiile ei putea să fie la fel de bun, dar era cu niște sute de dolari în plus. Și am zis «hai să ne lămurim că ăsta-i prețul și după aceea plătesc absolut tot».

CANCAN EXCLUSIV: Nu ți-au trimis link să cumperi tu biletul direct?

Cristi Brancu: Nu, au zis «am primit de la agenția X, ăsta-i prețul». Eu am vorbit cu atâția oameni, că din America nu e greu să vii și să vezi cât e prețul. Sunt atâtea site-uri, cu un preț mult mai mic. Pe mine mă interesa să optimizez costurile și să o aduc pe persoana respectivă la interviu. Doamna respectivă, în noaptea aia a spus «să le fie rușine lui Brancu și celălalt era Fuego, la emisiunea lui, că din cauza lor n-o să mă vedeți în România». Ce-ai făcut?! Dacă eu am vrut să-ți iau biletul în aceleași condiții pe care le doreai tu, dar nu puteam să arunc încă niște bani, stai o secundă! Ți-am refuzat onorariul? Nu. Ți-am zis că acopăr alea?!

Cum îți permiți tu, cunoscându-ne de 30 și ceva de ani, să vorbești în felul ăsta?! Lumea mi-a spus «băi, tu ai vrut, poate că nu trebuia să te bagi în chestia asta». Uneori te întrebi dacă facerea de bine e chiar aia cu mama?! Eu nu am jignit-o, nu am zis «nu am», nu am zis «nu mă mai interesează», nu am zis «nu mai ești de actualitate». Am spus «DA!», dar nu am făcut când și cu cine trebuia. Nu este o chestiune de ranchiună sau de răbufnire emoțională. E un business, frate, nu aveam 500 de euro în plus, în buget, în momentul ăla.

