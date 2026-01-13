Acasă » Știri » Melek, acuzații grave la adresa lui Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: „Nu este în nicio clinică, stă la hotel. Se plimbă prin baruri”

Melek, acuzații grave la adresa lui Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: „Nu este în nicio clinică, stă la hotel. Se plimbă prin baruri”

De: Irina Vlad 13/01/2026 | 18:44

În ediția de marți, 13 ianuarie 2026, Melek, vâduva lui Dani Vicol, îi dă replica lui Mario Iorgulescu, cel din cauza căruia soțul ei a murit la doar 24 de ani.  Emisiunea poate fi urmărită AICI

Reamintim că în anul 2019, Mario Iorgulescu a schimbat radical destinul a două familii. După ce a petrecut cu prietenii lui, beat fiind, fiul președintelui LPF s-a urcat la volan și a provocat accidentul rutier în care Dani Vicol, un tânăr de 24 de ani, a murit. Au trecut aproape 7 ani de atunci, ani în care Mario Iorgulescu nu a vorbit niciodată public despre acea noapte.

Melek: ”Mario Iorgulescu se droghează și acum”

Recent, Dan Capatos a realizat primul interviu cu Mario Iorgulescu – vezi AICI, după ani în care a familia tânărului ucis a așteptat o reacție din partea lui. În exlcusivitate pentru CANCAN.RO, Melek, vâduva lui Dani Vicol, a făcut o serie de mărturisiri șocante despre Mario Iorgulescu.

Aceasta susține că nu se află în nicio clinică de detoxifiere, așa cum a declarat el, că nu a renunțat niciodată la droguri și încă merge în cluburi de noapte. De asemenea, Melek este de părere că Gino Iorgulescu, președintele LPF, este un om influent în România, cât și în Italia, motiv pentru care Mario Iorgulescu nu a ajuns la închisoare.

„Așa cum am văzut în interviu, Mario Iorgulescu este un om apt de pușcărie. Se vede că are probleme, însă nu probleme de sănătate. Are probleme că încă se droghează. Chiar și în momentul în care a făcut interviul cu tine Mario Iorgulescu era drogat.

Vă jur și vă spun cu mâna pe inimă că el se droghează în continuare. Este o părere personală. Știu asta, dar nu am dovezi. Mario Iorg stă la hotel, se plimbă prin baruri, se droghează. În voie să fie, să își rupă și gâtul, nu e problema mea, dar trebuie să se facă ceva.

De data asta a fost Dani Vicol „pe listă”. Este un monstru și un criminal. Se gândește doar la el, la binele lui. Dacă avea cea mai mică empatie, dacă îi părea rău, după 6 ani venea trează la interviu. ”, a spus Melek în emisiunea lui Dan Capatos.

 

CITEȘTE ȘI: Cristian Rizea, stupefiat după ce a văzut interviul cu Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: ”Orice psiholog confirmă asta!”

Mario Iorgulescu vorbește despre momentul în care a aflat că a omorât un om în accident: “Am început să mă crizez, m-au sedat”

