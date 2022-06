Mesaj emoționant transmis de un comandant ucrainean: „Trebuie să să terminăm războiul”

Un mesaj emoționant al unui membru al armatei ucrainene a început să circule în mediul online, după ce a fost publicat pentru prima dată pe Twitter. Toată lumea a rămas uimită în momentul în care a auzit ce are de spus bărbatul.

În ultima perioadă, mesajele de pe fronturile de luptă din Rusia și Ucraina devin din ce în ce mai vizualizate. Unele persoane speră să afle noutăți despre cei dragi care au fost nevoiți să meargă și să lupte pentru o cauză care nu le aparține, în timp ce unii pur și simplu doresc să afle cât mai multe lucruri despre situația actuală de pe frontul de luptă.

CITEȘTE ȘI: VLADIMIR PUTIN, DEZVĂLUIRI ȘOCANTE! RĂZBOIUL DIN UCRAINA AR PUTEA DURA ȘI 20 DE ANI

Comandantul ucrainian trage un semnal de alarmă prin intermediul unui mesaj emoționant

Iurii Kpchevenko de la Brigada 95 de asalt a dorit să le explice tuturor situația în care se află în acest moment. Bărbatul speră ca mesajul pe care l-a transmis în mediul online să ajungă la cine trebuie și astfel să înceteze acest război, care a ajuns să curme de-a lungul ultimelor luni zeci de mii de vieți. Potrivit declarațiilor făcute de comandant, printre cei care sunt nevoiți să se afle în prima linie sunt și tineri de 18 ani care nu au luptat niciodată.

„Mă gândeam la acești copii chiar la începutul invaziei când au venit noii recruți. Am întrebat care din ei a luptat în 2014. Unul dintre ei a zis: Domnule comandant, am 18 ani. Avea 10 ani în 2014 și acum este forțat să meargă la război pentru că nu am putut să îl oprim atunci și să îl oprim definitiv. Trebuie să depunem toate eforturile, să ne gândim că trebuie să terminăm acest război, să nu ne lăsăm doborâți de oboseală, de teamă, să terminăm pentru totdeauna, pentru ca Ucraina să fie liberă”, a susținut vizibil emoționat comandantul ucrainean.

VEZI ȘI: TRAGEDIE CUMPLITĂ! UN BĂRBAT A FOST ARUNCAT ÎN AER DE O MINĂ PE O PLAJĂ DIN ODESA. SOȚIA ȘI COPILUL ERAU CHIAR LÂNGĂ EL