Vladimir Putin, dezvăluiri șocante! Războiul din Ucraina ar putea dura și 20 de ani

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ținut un discurs care a neliniștit mapamondul. Liderul de la Kremlin s-a arătat dispus să urmeze modelul țarului Petru cel Mare. Lupta sa de 21 de ani i se pare un exemplu de urmat.

În cadrul unei întâlniri cu tinerii antreprenori din Rusia, Vladimir Putin a început să le povestească despre reușita țarului Petru cel Mare. Cu ocazia aniversării a 350 de ani de la nașterea fostului conducător, Liderul de la Kremlin le-a spus care a fost istoria sa. Acesta a purtat un război de 21 de ani împotriva Suediei, realitate care i se pare un tipar bun și în cazul invaziei Ucrainei.

„Tocmai am vizitat o expoziţie consacrată celei de-a 350-a aniversări a lui Petru Cel Mare. Este uimitor, dar nu s-a schimbat aproape nimic (…). Petru cel Mare a purtat Războiul din Nord timp de 21 de ani. Ai impresia că, luptând împotriva Suediei, lua ceva. Nu lua nimic, el lua înapoi”, le-a spus Vladimir Putin tinerilor. (CITEȘTE ȘI: Se pregătește asasinarea lui Vladimir Putin!? Ce plan au pus la cale apropiații liderului de la Kremlin)

Urmând modelul lui Petru cel Mare, Putin pare să fie dispus să facă orice pentru a cuceri Ucraina. Sancțiunile nu par să-l sperie și ar putea să se retragă doar ca să-și refacă forțele. Dovadă în acest sens este faptul că nu va opri sondele de petrol, chiar dacă statele occidentale i-au impus.

Wow, Putin basically just stopped pretending: „During the war with Sweden, Peter the Great didn’t conquer anything, he took back what had always belonged to us, even though all of Europe recognised it as Sweden’s. It seems now it’s our turn to get our lands back [smiling]”. pic.twitter.com/vgk60hT5ea

— Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) June 9, 2022