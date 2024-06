Mesajul dur al unei jurnaliste, după vacanță în România: “Bucureștiul nu reprezintă nimic”

O jurnalistă de origine germană, după câteva zile petrecute în București, a rămas surprinsă de aspectul orașului. Aceasta a transcris în ziarul Der Spigel ceea ce trăit ea în Capitală și cum a găsit totuși frumuseți ascunse ale orașului.

Greta Taubert a explorat orașul București și l-a descris ca fiind „antipodul pozitivismului occidental”. Cu toate acestea, ea a remarcat un aspect deosebit de interesant în timpul vizitei sale. În ciuda contrastului evident cu valorile și perspectiva occidentală, Bucureștiul a reușit să îi capteze atenția printr-un detaliu specific care i-a rămas întipărit în memorie. Acest detaliu nu doar că i-a oferit o perspectivă nouă asupra capitalei românești, dar a și subliniat complexitatea și unicitatea acestui oraș în paginile ziarului german.

Citește și: CUM AR FI PUTUT SĂ SCAPE CU VIAȚĂ CEI TREI TINERI ROMÂNI LUAȚI DE VIITURĂ ÎN ITALIA. BIANCA, PATRIZIA ȘI CRISTI S-AU ÎMBRĂȚIȘAT ÎNAINTE DE A FI ÎNGHIȚIȚI DE APE

Greta Taubert a observat că, deși Bucureștiul este capitala României, rămâne complet necunoscut în Occident și nu beneficiază de nicio promovare adecvată. Această lipsă de vizibilitate a orașului în afara granițelor sale este surprinzătoare, având în vedere rolul său central în istoria și cultura românească.

Taubert subliniază că Bucureștiul merită mult mai multă atenție și recunoaștere pe scena internațională, deoarece oferă o bogăție de experiențe culturale și istorice care ar putea fascina orice vizitator. Ea consideră că, dacă ar fi promovat corect, Bucureștiul ar putea deveni o destinație apreciată și admirată de către turiștii din întreaga lume, oferindu-le o privire autentică asupra unei părți semnificative a Europei de Est.

„În viața mea de călătoare cu rucsacul în spate, am călătorit în aproape toate capitalele din Europa de Est. Clădirile de cuburi gri și fețele gri nu mă sperie. Dimpotrivă: Îmi place onestitatea brutală a metropolelor din Est. Ele sunt la antipodul pozitivismului occidental, care vrea ca totul să fie mereu lin și curat și ordonat și eficient și fericit. Când cablurile se revarsă din blocurile turn ca niște intestine, cel puțin nu suferi singur pe lume. Melancolia este ca un câine de stradă șchiopătând”, a scris Greta în Der Spigel , potrivit Hotnews .

În opinia sa, Bucureștiul nu reușește să se evidențieze nici măcar în comparație cu alte capitale din Europa de Est. Ea consideră că orașul, deși plin de istorie și potențial, nu dispune de suficiente atracții sau argumente care să îl facă să strălucească pe plan internațional.

Spre deosebire de alte capitale est-europene, care au reușit să își construiască o imagine atractivă și să atragă turiști prin promovare eficientă și valorificarea patrimoniului lor cultural, Bucureștiul pare să rămână în umbră. Taubert subliniază că acest lucru este o pierdere nu doar pentru oraș, ci și pentru potențialii vizitatori care ratează ocazia de a descoperi un loc cu o identitate distinctă și o poveste unică de spus.

Jurnalista a discutat cu un arhitect român, Tudor Vlăsceanu, conform sursei citate mai sus. Arhitectul este unul dintre cei care au proiectat pavilionul României pentru Bienala de Arhitectură de la Veneția din 2010. Aceasta a descris Bucureștiul într-un cuvânt ca fiind „haos”.

„Când am vrut să-mi pregătesc călătoria în capitala României, nu prea am avut ce să fac. Nu exista niciun ghid despre oraș în secțiunea de călătorii bine aprovizionată a librăriei din gara din Leipzig. Bucureștiul nu este menționat în antologiile celor mai interesante metropole din Europa. Atunci când le-am cerut urmăritorilor mei de pe Instagram recomandări, tot ce au găsit a fost „mănâncă creier de miel. Orașul este ca un computer care are Apple într-o zi, Windows în următoarea și o mulțime de spam între timp. Este un haos absolut.

Folosim două scobitori pe post de furculiță pentru a înmuia mici în cantități uriașe de muștar și bem bere. Pe un panou scrie: „Nu, nu: „Veni, vedi, mici”, ceea ce mă face să râd din nou (…). Tocmai pentru că Bucureștiul nu reprezintă nimic, nu și-a construit un clișeu și nu este cunoscut pentru nimic clasic de frumos, poți fi totuși surprins de orașul eclectic”, a mai scris jurnalista.