Mesajul emoționant transmis de Elena Gheorghe pentru soțul ei! În urmă cu 11 ani, artista era cerută în căsătorie într-un mod inedit

Elena Gheorghe trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul său de viață. În urmă cu 11 ani, cântăreața era cerută în căsătorie într-un mod inedit. Pe rețelele de socializare, aceasta a transmis un mesaj foarte emoționant pentru soțul ei!

Pe rețelele de socializare, Elena Gheorghe a scris un mesaj emoționant, dedicat, mai cu seamă, soțul ei, Cornel Ene. În urmă cu 11 ani, îndrăgita cântăreață era cerută de soție într-un mod foarte frumos și romantic la Londra, pe Oxford Street. La distanță de 11 ani, Elena Gheorghe a ales să se cazeze, alături de soțul ei, la același hotel unde au stat și înainte. De asemenea, au făcut o oprire și la o cafenea îndrăgită de cei doi.

”Acum 11 ani m-a cerut în căsătorie, la Londra, pe Oxford Street. Acum ne-am cazat la același hotel și am fost la aceeași cafenea. Ne-am amintit fiecare detaliu, fiecare amănunt și am retrăit acele momente.

Desigur, lucrurile s-au mai schimbat între timp, de exemplu clătita asta nu era atunci în meniu:) La mine nicio schimbare, am plâns și atunci și acum😂

Vorba cântecului:

«Ce m-aș face fără tine

Pe cine aș mai iubi?»”, a scris Elena Gheorghe pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by ELENA (@elenagheorgheofficial)

Vezi și ELENA GHEORGHE, MOMENTE DE COȘMAR! ARTISTA ȘI ALȚI 10 MEMBRII AI FAMILIEI SALE AU FOST INFECTAȚI CU VIRUSUL SARS-COV-2. „AM SUNAT LA FIECARE SPITAL ÎN PARTE”

Elena Gheorghe a ales să nu își schimbe numele de familie, după căsătorie: ”Nu mă cheamă Elena Ene, după soț, ci Elena Gheorghe. Așa a fost de la început, adică nu putem să modicăm acum actele. Așa a fost deal-ul. Să știi că treaba asta nu am vrut-o neapărat eu. Cornel a zis că e o idee foarte bună să rămân așa pentru că de fiecare dată când mergeam și ne cazăm, că știi că noi suntem cu valizele toată ziua, mă rog în timpul pandemiei, nu, dar în general, tot timpul trebuia să stăm să explicăm cum mă numesc eu. Așa că mă prezint Elena Gheorghe și gata”.

Sursă foto: capturi video Youtube – din cadrul emsiunii ”Vorbește Lumea” de la Pro TV