Elena Gheorghe, momente de coșmar! Artista și alți 10 membrii ai familiei sale au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2. „Am sunat la fiecare spital în parte”

În ultima perioadă, Elena Gheorghe a trecut prin momente extrem de dificile. De o lună artista a lipsit de pe rețelele de socializare și asta pentru că atât ea, cât și alți zece membrii ai familiei sale au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2.

Elena Gheorghe a revenit pe rețelele de socializare după mai bine de o lună de pauză și asta pentru că întreaga sa familie, mai exact 11 membrii s-au confruntat cu virusul care face ravagii în ultima perioadă. Atât artista, cât și restul familiei sale au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2 și au avut nevoie de îngrijire medicală.

Artista a împărtășit cu fanii din mediul online toate lucrurile prin care a trecut. Aceasta a mărturisit că unii membrii ai familiei au avut forme ușoare, alții forme medii și, din nefericire, câteva persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, având forme grave. Astfel, Elena Gheorghe s-a declarat „asistenta” familiei și a trebuit să aibă grijă de fiecare în parte.

Elena Gheorghe, momente de coșmar

Elena Gheorghe a mai spus că întreaga perioadă a fost extrem de dificilă și asta mai ales din cauza crizei din sistemul sanitar. Spitalele din Capitală sunt pline, nu mai exista niciun loc liber la ATI, ceea ce a făcut situația și mai alarmantă.

„Familia mea, 11 membri, am avut Covid, unii cu simptome severe, alții medii, iar ceilalți ușoare. N-am fost în stare și nici nu am avut putere să postez nimic, eu am fost “asistenta” de serviciu la mine acasă pentru 4 oameni dragi care aveau nevoie de medicamente, mâncare, sprijin 24/24, eram pe telefoane și cu ceilalți, dar și cu medici, asistenți și vă împărtășesc experiența mea pentru că sunt alături de toți cei care au trecut sau trec prin așa ceva și nu-s puțini din păcate, sunt foarte mulți.

Ne-am lovit de toate problemele sistemului sanitar care este blocat, nu mai sunt locuri în spitale și nu vă spun asta pentru că am văzut la televizor, ci pentru că am sunat la fiecare spital în parte”, a scris Elena Gheorghe în mediul online.

