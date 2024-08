Mesajul emoționant transmis de Loredana Groza în ziua în care tatăl ei a împlinit 87 de ani: „Mulțumesc lui Dumnezeu”

Loredana Groza, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe românești, și-a sărbătorit ieri tatăl, care a împlinit 87 de ani. Părintele artistei se menține într-o formă excelentă la această vârstă!

Cântăreața nu a vrut să piardă ocazia de a-i ura tatălui ei „La mulți ani” și în mediul online, unde a postat mai multe fotografii pline de zâmbete alături de el.

Mesajul care însoțește pozele reflectă o parte din relația lor specială:

„La Mulți Ani, Tată!!!! 87 de ani pe Pământ!!! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare clipă pe care o trăiesc alături de tine! Ești o binecuvântare pentru mine și pentru toți cei care-ți citesc în fiecare zi poeziile tale, cărțile tale! Eșți Leul leilor!!

Să fii sănătos și inspirat și să ne inspiri cu harul tău mereu!!! Te iubesc, Lush!”, a fost mesajul transmis de Loredana Groza pentru tatăl ei.

Din fotografii se vede că tatăl artistei nu îmbătrânește, păstrându-și același zâmbet tânăr și aceeași sclipire în ochi. Se mai observă și asemănarea dintre Loredana și părintele ei.

Vasile Groza este îmbrăcat tineresc, cu o cămașă veselă și o pălărie sport, iar ochelarii îi dau un aer intelectual. Chiar și la această vârstă, tatăl vedetei este foarte activ, scriind zilnic și având deja opt cărți publicate.

De peste 10 ani, Vasile Groza a transformat pasiunea pentru scris într-o adevărată artă. Este pasionat de poezie și de reportaje, astfel că, deși are deja mai multe volume publicate, lucrează intens la un nou proiect.

„Am 86 de ani în care în spațiul ăsta s-au petrecut toate sau măcar s-au întrevăzut aceste expresii pe care le folsesc acum și nu le–am pus în practică atunci. Am încercat să ating toate genurile literare, pe măsura puterilor mele, nu mă gândesc la bizatine.

De zece ani de zile fac zi de zi câte o poezie. Le fac nu cu sudoare, ele vin, și ca florile trebuie udate, aranjate. Nu fac o muncă de miner, ci una obișnuită, de om la pensie.

La mine a dat Dumnezeu și vin mai la grămadă. Am reușit acest lanț zece ani și văd că merge și următoarea carte. Mai e vorba și de finanțe. Am repartizat cele opt cărți în seturi. Nu prea se vinde cartea la noi și nu ai curajul să te aventurezi în tipografie, tipografia te usucă.

Acum dacă bagi o carte în magazine nu ți-o ia nimeni și începi să plătești chirie că ții cartea la librărie. Dar, ce e normal în țara asta?

Am avut „Prințesa blue”, o carte de povești, în 2005, care s-a epuizat de cum am băgat-o în librării. Și, ce credeți? Că am rămas dator la impozite. Din carte nu am luat nimic, nici măcar doi lei. Chiar am fost nominalizat atunci, alături de Cărtărescu, cu cele 17 povești nemaiîntâlnite, create special, determinate de nașterea Elenei (n.r. fiica Loredanei, nepoata sa)”, a dezvăluit tatăl artistei, potrivit Playtech.