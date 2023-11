Mesajul înduioșător transmis de Mara Bănică, de ziua ei. Jurnalista și-a deschis sufletul: „Mă simt singură și cam a nimănui”

Pe 21 noiembrie, Mara Bănică (48 de ani) și-a serbat ziua de naștere. Cu această ocazie, însă, cunoscuta jurnalistă a ținut să transmită un mesaj înduioșător. Și-a deschis sufletul și a postat pe internet câteva rânduri care au ajuns la inimile prietenilor virtuali. Vezi mai jos mesajul.

Pe rețelele de socializare, Mara Bănică a transmis un mesaj, în ziua în care a împlinit 48 de ani. Cunoscuta jurnalistă și-a deschis sufletul în fața prietenilor virtuali, mărturisindu-le ce dor îi poartă tatălui ei. Părintele său a trecut în neființă, la vârsta de 71 de ani. Cei doi au avut o relație foarte specială. Moartea tatălui i-a produs o durere foarte mare în suflet, fiindu-i dor de el. De ziua sa de naștere, jurnalista a mărturisit că se simte singură. Este a doua aniversare la care tatăl ei nu mai este prezent. Iată mesajul transmis de vedetă, pe rețelele de socializare.

În cadrul unei emisiuni, Mara Bănică a explicat faptul că pune accent pe propria imagine. Cunoscuta jurnalistă a apelat la o dietă care a ajutat-o să scape de cel puțin 13 kilograme, pe perioada verii. Nu s-a înfometat, ci și-a făcut poftele, delectându-se cu diverse preparate. Așa cum mărturisea și vedeta, „nicio dietă nu înseamnă înfometare”, pentru că organismul uman „are memorie”. A avut o atenție sporită la alimentație și a reușit să ajungă la silueta dorită. Mai multe detalii se regăsesc AICI.

„Am avut o vară excepțională. Am slăbit 13 kg în două luni. (…) Nu, normal, nici nu te operează la kilogramele pe care le aveam. Eu am mai avut o perioadă în care am slăbit mult, 18 kilograme atunci, am un program în care mănânci, nu te înfometezi. Nicio dietă nu înseamnă înfometare, organismul are memorie. Dacă eu mă înfometez și slăbesc, după mă îngraș la loc. E o dietă lungă. Mănânci de cât ori vrei, orice cantitate vrei, noapte, zi, dar doar anumite alimente”, spunea vedeta.