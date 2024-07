Mesajul neașteptat pe care Tzancă Uraganu’ i l-a trimis lui Klaus Iohannis, după ce președintele României l-a felicitat pe David Popovici. Internauții au crezut că nu văd bine!

Tzancă Uraganu a stârnit reacții pe rețelele de socializare cu un comentariu amuzant lăsat la postarea lui Klaus Iohannis despre David Popovici. Iată ce a putut scrie manelistul!

David Popovici a făcut senzație la Jocurile Olimpice din Paris, obținând medalia de aur în proba de 200 de metri liber, chiar de Ziua Imnului Național al României. Tânărul înotător român a terminat cursa cu un timp impresionant de 1:44.72, cu doar două sutimi de secundă înaintea britanicului Matthew Richards. Performanța sa a fost apreciată de întreaga țară, inclusiv de președintele Klaus Iohannis, care i-a dedicat o postare pe Facebook pentru a-l felicita.

Citește și: GESTUL FĂCUT DE FUNDAȚIA ȚIRIAC, DUPĂ CE DAVID POPOVICI A LUAT MEDALIA DE AUR LA PROBA 200 M LIBER: ”FIECARE MEDALIAT CU AUR VA PRIMI ASTA”

Într-un gest neașteptat, Tzancă Uraganu, cunoscutul manelist, a lăsat un comentariu amuzant la postarea președintelui Klaus Iohannis, atrăgând atenția internauților. Comentariul său a stârnit un val de reacții, majoritatea fiind amuzate de intervenția artistului.

Președintele României, Klaus Iohannis, a reacționat la performanțele tânărului campion printr-un mesaj de felicitare pe pagina sa de Facebook.

Tzancă Uraganu, văzând postarea Președintelui, nu a putut rezista să nu facă o glumă care a devenit imediat populară, strângând peste 1.500 de like-uri. În stilul său caracteristic, manelistul i-a lăsat un comentariu lui Klaus Iohannis, stârnind amuzamentul fanilor.

„De mine n-ati spus nimic domnule PREȘEDINTE când am aruncat beach please in aer”, a fost mesajul scris de Tzancă Uraganu la postarea președintelui.