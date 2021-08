Mesajul primit de un client, după ce a avut o cerință mai specială de la McDonald’s

Un client a avut o cerință mai specială, când a făcut o comandă la lanțul de fast-food McDonald’s. Iar mesajul primit pe bonul fiscal a fost neașteptat!

Un client și-a făcut ”pofta„ și a primit și mesaj pe bonul fiscal! Seara, un tânăr a făcut comandă la McDonald’s, iar în cadrul comenzii a avut și o cerință mai ”specială”. Pe lângă băuturile răcoritoare și cartofi, acesta i-a scris în dreptul comenzii următorul mesaj: ”Și vă rog să puneți și paie la sucuri. Suntem gameri și ne jucăm CS:GO în timp ce savurîm acest gustos și fabulos meniu de la Mc! Puneți paie să nu se verse sucul pe tastatură, că pierdem și runda și se alege și praful de tastatură! Mulțumesc!”.

Comanda, care a ajuns după orele 22:00 la client, a avut și o ”surpriză” din partea persoanei care a pregătit-o. Pe bonul fiscal, clientul a regăsit mesajul: ”Distracție plăcută!”.

Ce a făcut o femeie care stătea la coadă la drive-thru! S-a enervat cumplit, iar martorii au scos imediat telefonul să filmeze

Când ți-e foame… ajungi mai repede la capătul răbdării – spun unele persoane. Mai multe persoane stăteau în mașini, la drive-thru, pentru a-și comanda de mâncare, însă, la un moment dat, s-a iscat un „scandal muzical” chiar la coadă. Un șofer care stătea deja de 15 minute la coadă, fără să se miște, a fost luat la ”rost” de o femeie din spatele său, și ea clientă a celebrului fast-food. Iar în acel moment, aceasta a decis să îi ”dedice” o melodie. Așa că a dat ”play” la cântec, iar persoanele martore la moment au scos imediat telefoanele și au început să filmeze.

Celebra melodie pe care au auzit-o toți din jur începe cu versul ”Get out the way” (trad. ”Dă-te din calea mea”) și este cântată de Ludacris. Imaginile au devenit imediat virale pe Tik Tok, acolo unde un alt client a încărcat filmulețul. În urma lui s-au stârnit numeroase reacții din partea utilizatorilor, arată The Mirror.

