Scandal la un McDonald’s! O femeie, care se afla în mașină la drive-thru, și-a ieșit din minți și a făcut un gest la care nimeni nu se aștepta, după ce în fața sa se afla un alt autoturism care a stat mai bine de 15 minute pe loc, în fața tejghelei.

Când ți-e foame… ajungi mai repede la capătul răbdării – spun unele persoane. Mai multe persoane stăteau în mașini, la drive-thru, pentru a-și comanda de mâncare, însă, la un moment dat, s-a iscat un „scandal muzical” chiar la coadă. Un șofer care stătea deja de 15 minute la coadă, fără să se miște, a fost luat la ”rost” de o femeie din spatele său, și ea clientă a celebrului fast-food. Iar în acel moment, aceasta a decis să îi ”dedice” o melodie. Așa că a dat ”play” la cântec, iar persoanele martore la moment au scos imediat telefoanele și au început să filmeze.

Celebra melodie pe care au auzit-o toți din jur începe cu versul ”Get out the way” (trad. ”Dă-te din calea mea”) și este cântată de Ludacris. Imaginile au devenit imediat virale pe Tik Tok, acolo unde un alt client a încărcat filmulețul. În urma lui s-au stârnit numeroase reacții din partea utilizatorilor, arată The Mirror.

În videoclip, persoana care aștepta la rând la celebrul lanț de fast-food a și notat un mesaj: ”Bărbatul în mașina roșie a fost nesimțit timp de 15 minute, fără să mint, așa că femeia din fața mea a pus melodia asta”.

sursă foto: capturi video Tik Tok