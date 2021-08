Micea Badea, arestat pe aeroport. Dezvăluiri incredibile făcute de prezentatorul de televiziune

În contextul informațiilor apărute în presă în ultimele zile, potrivit cărora premierul Florin Cîțu a fosr arestat în Statetle Unite ale Americii după ce a condus sub influența băuturilor alcooloce, Mircea Badea a dezvăluit un episod în care el a fost reținut pe aeroportul din Londra, fiind suspect de terorism.

”Am fost arestat pe aeroportul din Londra, fiind suspect de terorism”, a spus Mircea Badea, la Antena 3.

Acesta a spus că au venit trupele speciale să-l aresteze: ”Fiind suspect de terorism, așa e legea la ei. M-au dus la secție, am avut două interogatorii și am stat vreo patru ore într-o celulă, până când procurorul a decis ”do not prosecute”, adică a zis nu-l mai ”procurorim” pe ăsta, e clar că nu e terorist și nu are nicio treabă. M-au dus înapoi la aeroport tot ei. Asta a fost tot! Pe Cîțu l-au procurorit. A stat două zile la pârnaie, l-au procurorit și a ajuns la onorata instanță, care i-a dat pedeapsa două zile de pușcărie și amenda. La Cîțu a fost și sentință!”, a spus realizatorul de televiziune.

Mircea Badea: ”După interogatoriu, mi-au luat ADN-ul”

”A venit SWAT Team să mă aresteze. Adică au venit trupele speciale și m-au arestat în Anglia. În vreo 12 ore s-a lămurit situația și cu aceeași mașină m-au dus înapoi în aeroport. După interogatoriu, mi-au luat ADN-ul, a venit un cetățean cu trusă specială. A fost o greșeală de eroare toată treaba din Anglia. A fost reală, dar s-a întâmplat dintr-o eroare la care eu am avut o contribuție semnificativă. E spectaculos așa în sine, dar neimportant”, a mai spus Badea.

Realizatorul a mai spus că, într-adevăr, i s-a întâmplat de vreo zece ori ca, după ce dădea pașaportul, să fie pus să aștepte vreo 20 de minute.

Sursa foto: Arhiva Cancan