Micuța Picasso e lipsită de inhibiții la plajă! Și-a sărutat soțul ”ca la Hollywood” + imagini necenzurate cu Alexandra în costum de baie

“Am plecat din România la un an și jumătate. Vreau să mențin legătura cu România, fetița mea vorbește româna la perfecție. Vorbesc cu familia numai în românește. Soțul meu este din Ucraina.



Printre cele mai importante a fost să creez o vizibilitate pentru munca mea, am avut expoziții care m-au dus în toată lumea. De asta și plec cu o astfel de ușurința. Am fost la facultate. Am fost prima din familie. M-am ocupat de viața mea personală, nu am avut timp ca adolescentă. M-am măritat, am adus-o pe fetița mea, am făcut o pauză pentru ea. Am avut nevoie să mă regăsesc, să mă duc din nou în atelier, am produs o serie de lucrări noi. Sunt niște proiecte pe care vreau să le dezvolt în România”, a declarat Alexandra Nechita în urmă cu doi ani.

Cine este “Micuța Picasso”?

Cunoscută drept „Micuţa Picasso”, Alexandra este un artist plastic, filantrop, pictoriţă, sculptor şi muralistă cubistă româncă şi americancă. S-a născut la Vaslui, la 27 august 1985, la trei luni după ce tatăl său, Niki Nechita, s-a refugiat din România comunistă, în Statele Unite ale Americii.

Viorica Nechita, soţia, şi mica Alexandra au reuşit să se alăture soţului, respectiv tatălui, abia după doi ani. Părinţii Alexandrei fuseseră persecutaţi sub regimul comunist din România.

Tablourile Alexandrei se regăsesc în sute de muzee din lume, de la colecţia de artă a Vaticanului, până la colecţii particulare deţinute de celebrităţi precum Oprah Winfrey, Calvin Klein, Whoopi Goldberg sau David Letterman. Cea mai scumpă pictură a Alexandrei Nechita s-a vândut cu 400.000 de dolari în Singapore.

