Micuțul Leon, fiul lui Kamara, victima unei erori medicale. De unde au pornit toate problemele? „Nu l-au pus în incubator”

Fiul lui Kamara a fost diagnosticat după naștere cu tetrapareză spastică, iar de atunci se luptă pentru a duce o viață normală. Din păcate, potrivit spuselor artistului, condiția actuală a lui Leon se datorează unei erori medicale.

Leon și-a petrecut majoritatea copilărie în spitale și înconjurat de medici, însă asta nu l-a oprit să se bucure de tot ce este în jurul lui. Este un băiețele energic, inteligent și a moștenit talentul muzical al tatălui său. La numai șapte ani, fiul lui Kamara se pregătește pentru încă o intervenție chirurgicală, dintr-un șir lung.

Kamara a declarat că Leon trebuie să treacă printr-o nouă intervenție de miotenofasciotomie cât mai repede, iar dacă nu se va întâmpla acest lucru, există o șansă foarte mare ca oasele sale să se strâmbe.

„Până acum au fost tratamente în multe țări: Germania, Turcia, acum în Spania pentru că am făcut și anul trecut o operație de miotenofasciotomie. Când simți că nu mai poți, consider că e ok să spui, că e vorba și de cel implicat, Leon. La fiecare puseu de creștere mușchii îi rămân mici și oasele se fac mai lungi. Există riscul să i se strâmbe oasele. Această intervenție pe anul ăsta venea în luna mai, cel târziu, dar din cauza pandemiei a fost amânată. Doctorul a venit în România si l-a evaluat.

A zis că poate să o facă în septembrie. Aceste intervenții trebuie făcute până crește mare ca noi. Dacă nu s-ar opera la timp, problemele ar fi ireversibile. Oasele, dacă se duc într-o direcție, nu mai ai ce să mai faci. Când era mic nu părea să aibă așa probleme și am văzut mâna stângă că se îndoaie un pic”, a declarat Kamara la „Xtra Night Show”.

Micuțul Leon, victima unei erori medicale

Kamara a mai spus că tot calvarul prin care Leon trece este din cauza unei erori medicale. Se pare că băiețelul s-a născut sănătos, însă medicii care l-au adus pe lume nu l-au băgat la incubator așa cum ar fi trebuit. Acest lucru a dus la un stop cardiorespirator, iar de acolo au început toate problemele.

„Afecțiunea lui de bază de tripareză spastică care a venit în urma unei paralizii cerebrale cauzată după naștere, pentru că el s-a născut normal. În urma faptului că nu l-au pus în incubator și l-au alăptat la 6 ore de la naștere, a făcut un stop cardiorespirator și de aici problemele”, a mai spus Kamara.



