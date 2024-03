În plină perioadă de post al Paștelui, doctorul nutriționist Mihaela Bilic sare în ajutorul românilor evlavioși. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, medicul vedetă oferă sfaturi concrete, de valoare, pentru cei ce nu doresc să ia kilograme în plus pe timpul perioadei de abstinență alimentară și spirituală. Se pare că cei mai mari dușmani ai siluetei ar fi uleiul și margarina, prezente din belșug în alimentele și preparatele de post.

O alternativă sănătoasă este constituită de mâncarea făcută exclusiv din legume de cea mai bună calitate, susține Mihaela Bilic. Tocănițele ar trebui preparate la cuptor, nicidecum în tigaie. Cât despre consumul de fructe, și aici medicul nutriționist trage un semnal de alarmă!

Dr. Mihaela Bilic dezvăluie cum putem combate mâncatul pe fond emoțional, cea mai întâlnită problemă în rândul oamenilor

CANCAN.RO: Mâncatul impulsiv este pe fond emoțional?

Mihaela Bilic: Mâncatul impulsiv se numește mâncat emoțional și ne doare pe toți. Mâncatul emoțional e ceva care înseamnă că sufletul tău plânge și cere mâncare acolo unde nu i-ai dat nici iubire, nici afecțiune, nici atenție, grijă sau odihnă.

CANCAN.RO: V-ați aflat vreodată în acest punct? Și dacă da, cum ați reușit să stopați fenomenul?

Mihaela Bilic: Nu numai că m-am aflat în acest punct, acum foarte mult timp mi-am dat seama că nu mănânc de foame, dar nu știam să înțeleg de ce mănânc. Mi-a schimbat viața o formare de psiho-nutriție pe care am făcut-o acum mai bine de 10 ani la Paris. Oamenii ăia mi-au arătat că problema se pune altfel. Iar de atunci paradoxul este că nu trebuie să ne blocăm mâncatul emoțional, că e normal din când în când să mâncăm și datorită emoțiilor, fie că sunt bune sau rele. Însă ar fi bine ca ponderea mâncatului emoțional să nu fie 80% din mâncatul nostru, că atunci e o problemă. Și nu este nutrițională, e psihologică sau psihiatrică. Deci nu-l blocăm, însă ținem echilibrul. Mâncăm de foame, mâncăm și emoțional. Important este ca de câte ori mâncăm, să mâncăm cu energie pozitivă și cu încredere în mâncare, gândind bine despre ea, pentru că abia atunci ne face bine. Mâncarea nu este dușmanul din viața noastră și asta vreau să rețină românii. Nu ne supărăm pe mâncare și nu ne îmbolnăvim de la mâncare.

Nutriționistul vedetă oferă sfaturi de valoare pentru un post fără kilograme în plus: „Bietul ficat, săracul, va fi supărat din cauza acestei decizii!”

CANCAN.RO: Dumneavoastră țineți post?

Mihaela Bilic: Nici religios, nici alimentar nu-l țin. Țineam post pe vremuri, când eram tânără și mică, țineam post ca nebuna, post negru, beam doar apă o săptămână, niște experimente am făcut și la capitolul post. Însă din punct de vedere nutrițional, dacă nu ești pregătit, dacă nu-ți faci mâncare și cumpărături cum trebuie, s-ar putea în perioada asta să te umfli de pâine, margarină și lucruri care îngrașă. Deci bietul ficat, săracul, va fi supărat din cauza acestei decizii.

CANCAN.RO: Ce trebuie să evităm în perioada aceasta ca să nu ne îngrășăm?

Mihaela Bilic: Din păcate, mâncarea de post e toată plină de ulei și e și prăjită de multe ori, ca să aibă gust. Uleiul are Omega-6, care e proinflamator, deci nu se recomandă. Ar trebui în post, cum făceau bunicii noștri, dar noi nu prea mai suntem dispuși să nu fim sătui, să ne confruntăm cu foamea, să simțim foamea, să strângem din dinți la foame. Și ar trebui să mâncăm multe legume, multe ciorbe, tocănițe din astea care să fie făcute mai mult la cuptor, nu prăjit. Atenție mare la excesul de fructe, că fructoza se duce în ficat și-l obosește. Iar chestia asta cu foamea, să ne creștem toleranța la foame, aș zice că ăsta ar trebui să fie exercițiul nostru de efort și disciplină, că postul de fapt asta înseamnă, o pauză de la ce-i bun, ca apoi să pui din nou preț pe ce-i bun. Și atunci chestiunea asta să o pornim din prima «hai să văd, doar n-o să mor de foame», să fie un experiment propriu. Mulți credem că dacă nu mâncăm ne scade glicemia, nu mai avem putere. Și să vezi ce fain e să vezi că după două trei zile de nemâncat, organismul are o chestie de își găsește niște resurse de energie și de putere pe care nici nu le bănuiești. Și e foarte frumos să-ți dai seama despre tine că puteai mai mult decât credeai!

