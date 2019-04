Mihaela Rădulescu a cunoscut-o pe iubita fiului ei. Ayan a cerut acordul mamei sale

Timpul trece, aproape fără să ne dăm seama, iar copiii cresc și ajung – pe negândite – la prima iubire. Este și cazul Mihaelei Rădulescu, al cărui fiu, Ayan, descoperă fiorii dragostei adolescentine.

Într-un interviu acordat VIVA!, Mihaela Rădulescu a acceptat să vorbească despre acest moment deosebit din viața fiului ei. Dar și din viața ei, firește, fiindcă vorbim din perspectiva unei mame… de băiat. Ayan a împlinit 15 ani și este un tânăr cu ”cârlig” la fete. Însă este și un băiat care își respectă mama foarte mult, motiv pentru care i-a și cerut acordul referitor la relația cu respectiva ”aleasă”. Pe de altă parte, Mihaela Rădulescu – după ce a cunoscut-o pe prietena lui Ayan – a menționat ce ar dori să îi transmită, la această vârstă, lui Ayan. În ceea ce privește fetele, desigur.

”Să le respecte, să fie mereu un gentleman. I-am spus mereu că niciun bărbat care-și jignește, lovește sau chinuie femeia nu e bărbat adevărat. Și a înțeles bine lecția asta, de asta sunt sigură”.

În altă ordine de idei, Ayan a moștenit pasiunea pentru sport a mamei sale.

”L-am educat cum am putut eu de bine, atât pentru minte și suflet, cât și pentru o viață sănătoasă. Acum are sport în agenda zilnică, fără nicio intervenție din partea mea, deci am făcut bine ce-am făcut. Și, da, am făcut dintotdeauna sporturi împreună și acum mă ia la toate”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru VIVA!.

Mihaela Rădulescu, salariu consistent

Mihaela Rădulescu ocupă un loc privilegiat printre vedetele showbizului românesc și asta nu numai prezenței incitante, ci și din punct de vedere al veniturilor. Mihaela are experiență în ceea ce privește contractele încheiate pentru emisiunile pe care le prezintă, fiind una dintre cele mai bine plătite vedete.

Mihaela Rădulescu prezintă show-ul ”Ferma” de la Pro TV, iar dcbusiness.ro consemnează că ea a reușit să obțină un contrat excepțional. Încasările din publicitate – 200 de milioane de euro anual – sunt, firește, vitale pentru liderul de audiență din România. Iar vedetele care fac rating sunt foarte bine plătite. Conform unor surse din showbiz, după mai multe discuții (inclusiv cu CEO-ul PRO TV, lituanianul Alexandras Cesnavicius), suma primită de Mihaela Rădulescu pentru a prezenta ”Ferma” este de circa 100.000 de euro plus bonusuri.

