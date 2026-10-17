Mihaela Rădulescu, de 17 ani în Monaco! Cum a reușit vedeta să se integreze: „Să fii invizibil pentru toată lumea e o provocare”

Mihaela Rădulescu, de 17 ani în Monaco! Cum a reușit vedeta să se integreze: „Să fii invizibil pentru toată lumea e o provocare”
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Mihaela Rădulescu s-a mutat în urmă cu 17 ani din România
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Deși nimeni nu se aștepta, în urmă cu 17 ani Mihaela Rădulescu a luat o decizie curajoasă. Aceasta a hotărât să renunțe la viața de vedetă din România și s-a mutat în Monaco. Acolo a luat-o de la zero alături de fiul ei, iar acum spune că a fost una dintre deciziile bune din viața sa. Recent, Mihaela Rădulescu a vorbit despre cum a reușit să se adapteze și despre ce a însemnat pentru ea plecarea din România.

Ultima perioadă nu a fost una prea ușoară pentru Mihaela Rădulescu. Aceasta a trecut prin momente extrem de grele după ce și-a pierdut atât partenerul de viață, cât și mama. Însă, cu ajutorul celor dragi, viața ei revine ușor la normalitate. Aceasta a început să fie iar prezentă la evenimentele din Monaco, iar cu această ocazie a vorbit despre provocările pe care le-a presupus adaptarea într-o țară străină.

Mihaela Rădulescu locuiește în Monaco de 17 ani

În urmă cu 17 ani, Mihaela Rădulescu a decis să părăsească țara natală și s-a mutat în Monaco împreună cu fiul său. Acum, vedeta a mărturisit că începutul acestei noi provocări nu a fost deloc ușor. Deși îl avea alături doar pe băiatul său, aceasta a luat lucrurile pas cu pas și a încercat să se integreze în comunitate.

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„Să te muți într-o altă țară, să trăiești într-o limbă străină, să nu-ți ai familia și prietenii aproape și să fii invizibil pentru toată lumea la început este o provocare pentru… oricine. Eu m-am mutat din România în Monaco acum 17 ani. Am construit o viață aici pentru mine și fiul meu, dar, cel mai important, mi-am creat propria comunitate”, a scris Mihaela Rădulescu, în mediul online.

Mihaela Rădulescu, viață bună în Monaco /Foto: Instagram

După ce a ajuns în Monaco, Mihaela Rădulescu nu și-a mai dorit o viață în atenția reflectoarelor, așa că strategia sa a fost diferită. Vedeta a lăsat în spate evenimentele mondene și a preferat să se dedice activităților caritabile și comunitare.

Acest lucru i-a făcut adaptarea mai ușoară, a uitat de dorul de familie și de prieteni și a început să își construiască legături noi, de care este astăzi foarte mândră.

„Aici m-am afișat mai puțin la evenimente sociale fastuoase și m-am implicat mai mult în acțiuni comunitare, acte de caritate și tot ceea ce ținea de felul meu de a fi, de a trăi și de a arăta respect noului loc pe care îl numesc „Acasă” – o țară în care am ales să trăiesc.

Nu am forțat nicio prietenie sau legătură; le-am construit în mod natural, atunci când respectul a fost reciproc și clar. Sunt mândră să fac parte astăzi dintr-o comunitate extrem de vibrantă, formată din prieteni din întreaga lume, alături de care încerc să fac această lume un loc mai bun.

Sună… siropos pentru unii, dar am învățat cu mult timp în urmă să ignor zgomotul celor care nu fac nimic și… să continui să merg prin viață în direcția corectă. Morala poveștii – prețuiește-ți prietenii adevărați, arată respect și iubire pentru comunitatea ta, fii o parte activă a ei, ține capul sus și distrează-te pe parcurs”, a mai spus Mihaela Rădulescu.

 

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Foto: Instagram

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