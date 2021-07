Mihaela Rădulescu a acceptat să vorbească, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre metodele prin care reușește, la aproape 52 de ani, să se mențină în formă. Spre deosebire de majoritatea femeilor, diva trustului PRO recunoaște că este o obișnuită a intervențiilor medicale. Printre altele, Mihaela dezvăluie și experiența trăită pe platourile de filmare de la sezonul doi din Masked Singer. Vedeta este unul dintre ”detectivii” emisiunii și recunoaște că nici ea nu știe cine sunt celebritățile mascate!

Mihaela Rădulescu ne-a vorbit, într-un interviu exclusiv, despre experiența sa în cadrul show-ului, dar și despre alte lucruri interesante din viața ei. Vedeta ne-a dezvăluit inclusiv cum reușește, la cei aproape 52 de ani ai săi, să aibă o siluetă de invidiat sau un chip fără imperfecțiuni, dar ne-a povestit și ce va face de ziua ei, pe 3 august, alături de Felix Baumgartner.

Mihaela Rădulescu, detectiv la Masked Singer

CANCAN.RO: Cum este experiența ta de la Masked Singer?

MIHAELA RĂDULESCU: Este clar diferită de tot ce am făcut până acum. Până acum mă duceam acasă și mă pregăteam pentru o emisiune viitoare știind că am doar de citit niște fișe, să mă documentez despre niște invitați. Acum… nu știu cine sunt invitații și mă documentez pe niște fișe de indicii, în speranța că aflu cine sunt invitații.

CANCAN.RO: Cum decurge documentarea?

M.R.: Este total invers față de tot ce am făcut. Este mult mai interesant, mă ia capul! Eu sunt și genul de tocilară, lucrez de mă ia mama naibii. Adică mi-am pus indiciile pe covor la hotel, peste tot! Fiecare personaj are fișe – personaj cum făceam noi acasă, în speranța că găsesc. Partea proastă este că producătorii ne-au dat și piste false că așa se face treaba asta, ne dau câteva indicii bune și unele false… și nu știi care-s false. Și când apuci să o iei pe o cărare greșită nu mai ajungi unde trebuie. Mi s-a întâmplat și așa, și așa. Una peste alta, mi se pare mega-interesant să lucrez invers de cum am lucrat toată viața.

CANCAN.RO: Fiecare apariție a ta este diferită din punct de vedere stilistic.

M.R.: Eu recunosc cinstit că am învățat să am încredere în stiliști, le respect munca. Ei mă știu și ei pe mine că nu sunt o cântăreață care lansez mâine un album și-mi trebuie nu știu ce schimbări majore de imagine. Eu le spun mereu: “Eu nu vând nimic, eu trebuie să fiu tot eu”. Acum, dacă mai facem azi părul drept, mâine creț… e altceva. Dar am încredere totală în ei. Chiar am o echipă foarte bună, sunt toți tineri și foarte dornici să fiu impecabilă.

CANCAN.RO: Reușesc să te facă impecabilă din punctul tău de vedere?

M.R.: Și pentru ei este un challenge! Una e să faci tinere vedete de 20, până în 30 de ani, perfecte. Ele oricum sunt perfecte. Asta le spun mereu: challenge-ul e la mine. Over fifty. Când ajungi la femeia de 50 de ani, altfel o machiezi, altfel îi faci părul, altfel îi pui rochia pe ea. Și atunci și pentru ei e interesant și, cred că sunt eu o școală pentru ei. Și mie îmi convine pentru că îi văd foarte entuziasmați de ce fac. Sunt foarte mulțumită de rezultat.

„Le par unora mai a dracului, dar nu deranjează!”

CANCAN.RO: Unii consideră că ai o imagine de femeie dură. Așa ești?

M.R.: Ai să râzi, dar asta vine din altceva. Ceva din imaginea mea, nu știu. Poate faptul că sunt mai hotărâtă așa, le par unora mai “a dracului”, ceea ce nu deranjează. E OK că e așa. Dar cred că de multe ori de frică mă pun așa. Am senzația câteodată că oamenii zic “Aoleu, a venit Răduleasca!”, nu e cu “Vai, a venit Mihaela!”. Și se pregătesc altfel.

CANCAN.RO: Cum reacționezi?

M.R.: Îmi vine să râd de fiecare dată, dar, pe de altă parte, recunosc că-mi convine situația. Îmi convine impunerea asta de respect, dar și de o oarecare teamă de a nu greși. N-o iau niciodată în rău, nu mai pot nici să schimb percepția oamenilor să le zic “Măi, stați așa, că nu e chiar așa. Nu omor pe nimeni”. Am găsit mulți oameni cărora le este un pic teamă de ce reacții aș putea eu să am sau ce aș putea să zic. Dar dacă lor le e așa teamă, mie îmi convine teama și o exploatez, recunosc. (râde)

”Îmi fac supradoză de vitamine în venă!”

CANCAN.RO: Ce metode folosești pentru a te menține tânără?

M.R.: Să știi că, odată ce îmbătrânești, îți mai vine mintea la cap. Sigur că trecem toate prin diverse perioade, am avut și eu perioadele mele de creme. Foloseam cele mai scumpe, făceam tratamente nu mai știu de care. Credeam și speram și eu ca toate femeile că există tinerețe fără bătrânețe, dar nu există.

CANCAN.RO: Concret, la ce metode apelezi?

M.R.: Există un delay pe care poți să-l mai dai, mai ales în meseria noastră, și atunci e clar că există o combinație de lucruri. Uite, eu ador să mă duc la doctorul Stan, foarte tare. Să fac chestii nechirurgicale, proceduri semi-chirurgicale. El face un lifting după care eu sunt topită. Este un lifting făcut cu niște fire, frumos tare! Și care, într-adevăr, îți mai atenuează din riduri. Dintr-un om așa mai obosit, cum suntem toate după o vârstă, că așa îți arată fața, practic acest lifting îți înseninează toată fața.

CANCAN.RO: Mai apelezi și la alte ”trucuri”?

MR: Eu cred enorm, o să ți se pară o tâmpenie, dar dacă m-ai întrebat, eu îți zic secretele mele. Cine le vrea bine, cine nu, nu. Eu îmi fac foarte des tratamente intravenoase. Eu nu-mi pun pe față nu știu ce creme cu retinol. După părerea mea, cremele cu nu știu ce colagen și vitamine, puse pe față, nu-mi fac nimic. Dar tot ce-ți pui în venă, intră mult mai repede în sistem și rezolvă. Îmi fac supradoză de vitamina C, de magneziu, de calciu, de fier, dar mi le fac regulat. Adică eu nu stau să mănânc trei kilograme de mere. Mănânc mere, mănânc legume, fructe, dar mă duc și bag și câte o vitamină. Vitaminele astea intravenoase au avantajul că se văd la față, se văd la păr, îți dau o strălucire pe care nu prea ai de unde să o ai din altă parte.

”Felix niciodată nu nimerește cadourile!”

CANCAN.RO: Alte sfaturi?

M.R.: Eu sunt un om care nu bea alcool niciodată. Asta aș trece-o tot la secrete pentru că vă spun, fetelor, alcoolul îmbătrânește! Fac sport, nu zilnic, să nu exagerez, dar de câte ori pot. Stau fără maximum două, trei zile. Și în general încerc să mănânc, mai ales acum, la vârsta asta, când nu mai pot să mănânc cum mâncam la 20 de ani, munți de mâncare și să nu se vadă nicăieri. Acum constat că și dacă beau apă se vede și atunci încerc să mănânc cât de cât mai sănătos. Mai ales dacă filmez, cu o seară înainte încerc să nu mănânc sărat ca să nu mă trezesc umflată. Așadar, dacă aveți un eveniment, o nuntă, nu mai mâncați sărat cu o zi înainte, beți mai multă apă. Altfel stă totul pe tine!

CANCAN.RO: Pe 3 august e ziua ta! Ce cadou crezi ca îți va face Felix?

M.R.: Felix este cel mai neantrenat la capitolul cadouri, niciodată nu le nimerește, ceea ce e adorabil la un moment dat. Ia numai cadouri anapoda, el nu are această știință de a cumpăra. Cu greu l-am învățat, după ani de zile, să-mi cumpere florile care-mi plac, nu doar cele care-i plac lui. Dar am ajuns să apreciez gestul.

CANCAN.RO: Cum ai de gând să sărbătorești?

M.R.: Eu nu mi-am făcut niciodată zile de naștere de alea uriașe, cu nu știu câte sute de invitați, pentru că e vara, lumea e în vacanță, e plecată. Sfârșesc în a avea mereu aceeași aniversare cu fii-miu, cu ai mei dacă sunt pe acolo, cu Felix, cu poate un prieten, doi. Ceva mic, la o masă. De ani de zile, mai toată lumea îmi aduce aceleași lucruri că știu clar că nu dau greș, și anume brățări. O brățară în plus, la mine nu strică niciodată, așadar cam acesta este cadoul invariabil la mine și… niște bomboane despre care știu toți că-mi plac.

