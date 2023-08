Mihaela Rădulescu, amanta unui politician celebru?! “Ea nu vrea să spună”. Mărturia completă făcută de Mioara Roman

Mihaela Rădulescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Diva de la Monaco se află de multă vreme în lumina reflectoarelor, însă puțini sunt cei care știu cum și-a început vedeta cariera. Legenda spune că propulsarea ei în lumea mondenă se leagă de numele unui celebru politician. Cine este cel care a adus-o în prim plan?

Mihaela Rădulescu și relația cu un politician celebru

Povestea Mihaelei Rădulescu începe pe vreme Revoluției din 1989 și are legătură cu Dan Iosif, una dintre cele mai reprezentative figuri de la acea vreme. Politicianul a fost în linia întâi la Revoluție, luptând la sediul Comitetului Central al PCR. Întâmplător el a cunoscut-o și pe actuala divă de la Monaco. În anul 1990, bărbatul a devenit senator FSN și a ales-o ca secretară pe Mihaela Rădulescu.

Cei doi apar împreună într-o filmare din 1990, în timpul unei conferințe de presă a FSN. Despre relația lor s-a speculat că a depășit sfera profesională, chiar Mioara Roman dezvăluind apropierea lor.

„Au fost momente de cumpănă pentru familia noastră atunci. Eu mă plimbam peste tot pentru că nu eram cunoscută. Pe vremea aia, Mihaela nu era cunoscută. Ea nu vrea să spună de unde vine, i se pare rușinos. Ea a fost cea care mi-a luat mie primul interviu în 2003, a avut mare audiență atunci. Prezentul te ajută să îți construiești viitorul. Eu pe vremea aceea aveam o basma legată pe cap.

Dan Iosif a fost un bărbat foarte bine, plin de farmec, un lider și un om bine. Nu știu dacă ei i-a plăcut, dar el avea mult farmec și carismă. Petre Roman era erou recunoscut. Dan a fost remarcat de G. Bush, a fost un lider popular real autentic”, declara Mioara Roman, în urmă cu mulți ani.

Mihaela Rădulescu se iubește acum cu Felix Baumgartner

De-a lungul timpului, Mihaela Rădulescu a bifat câteva relații cu bărbați celebri, însă de mai bine de opt ani, diva trăiește o poveste de dragoste alături de Felix Baumgartner. Relația celor doi pare că funcționează de minune, chiar dacă nu reușesc să petreacă prea mult timp împreună. Însă, asta pare că nu îi deranjează, iar sentimentele puternice pe care și le poartă unul altuia compensează tot.

„Felix… el e foarte zăpăcit, nu știe niciodată care e stânga și care e dreapta. Are nevoie de mine în viața lui, altfel ar fi dezastru. Bine, vorbesc despre lucrurile astea mici, cotidiene. Cei mai bine de 8 ani de când trăim așa sunt cel mai bun răspuns. Se poate și așa, cu reglajele mentale, sufletești și organizatorice potrivite.

La noi funcționează. Cu avantaje și… mici neajunsuri, cele mai multe legate de imposibilitatea de a fi mereu împreună, în același loc. Amândoi suntem ocupați, fiecare cu meseria lui, eu și cu creșterea lui Ayan, dar am găsit mereu căi să venim unul la altul sau să ne vedem pe planetă, unde are Felix show-uri aviatice, speech-uri, evenimente etc. În rest, avem o relație perfectă. Chiar dacă nu ne vedem multă vreme. Cred că cel mai mult timp din relația noastră îl petrecem pe Facetime”, declara Mihaela Rădulescu.

