Primul soț al Mihaelei Rădulescu a murit la 56 de ani din cauza unei boli cumplite. „Diva de Monaco” nu a fost prezentă la înmormântare

Bogdan Rădulescu, primul soț al Mihaelei Rădulescu, s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani. Bărbatul suferea de o boală cumplită, care i-a măcinat întregul organism. La înmormântare, însă, „Diva de Monaco” nu și-a făcut apariția, potrivit mărturisirilor unor persoane aproapiate fostului ei soț. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Primul soț al Mihaelei Rădulescu a murit la vârsta de 56 de ani. Bărbatul se confrunta cu mari probleme de sănătate de mai bine de un an. Mai cu seamă, Bogdan Rădulescu suferea de cancer pancreatic. Boala i-a măcinat întregul organism și, în cele din urmă, a pierdut lupta și s-a stins din viață. Decesul a survenit la finalul lunii ianuarie, în data de 30. Persoanele apropiate fostului soț al „Divei de Monaco” l-au condus pe ultimul drum. Tot ei ar fi încercat să ia legătura cu Mihaela Rădulescu, pe rețelele de socializare, însă în zadară, căci bruneta nu le-ar fi răspuns.

Vezi și NIMENI N-A ȘTIUT ASTA PÂNĂ ACUM! CE RELIGIE ARE, DE FAPT, MIHAELA RĂDULESCU

Primul soț al Mihaelei Rădulescu a fost răpus de o boală cumplită

În cadrul unui interviu, apropiați de-ai primului soț al Mihaelei Rădulescu au mărturisit că organismul bărbatului era slăbit, iar la finalul anului 2022 aproape că ajunsese de nerecunoscut. Deși medicii au făcut tot ce au putut, pentru a-l salva pe bărbat, cancerul pancreatic i-a măcinat organismul. Fostul soț al brunetei se împăcase, însă, cu ideea că nu mai există șanse de vindecare. De altfel, la înmormântare nu a fost prezentă nici mama lui, care se confruntă, la rândul ei, cu anumite probleme de sănătate.

„A fost foarte dificil pentru Bogdan. Boala îl slăbise și îl făcuse de nerecunoscut pe la finalul anului 2022. Nu avea pe nimeni, doar pe noi, câțiva prieteni. Medicii au făcut tot ce au putut, dar știți cât de păcătos este acest cancer la pancreas. Ultimii bani s-au dus pe chimioterapie și pe înmormântare. Bogdan știa ca nu mai are șanse și se acomodase cu acest gând”, au mărturisit apropiați de-ai fostului soț al Mihaelei, pentru Click.

Citește și MIHAELA RĂDULESCU SE SCALDĂ ÎN LUX, LA MONACO. IMAGINI FABULOASE DIN VILA ÎN CARE LOCUIEŞTE! PISCINĂ LA MARE ÎNĂLŢIME ŞI…

„Diva de Monaco” și Bogdan Rădulescu au fost căsătoriți timp de doi ani

Mihaela Rădulescu și Bogdan Rădulescu au fost căstoriți timp de doi ani. În anul 1989, ajungea în fața altarului cu bărbatul pe care îl iubea. Relația dintre cei doi, însă, nu a mers conform planului și au decis să se separe. De altfel, bruneta a trecut și prin anumite situații dificile, în relația cu primul ei soț. De exemplu, aceasta a ajuns la spital, după ce bărbatul a călcat-o cu mașina și i-a rupt piciorul. La vremea aceea, primul soț al Mihaelei Rădulescu a expus motivul pentru care a făcut acest lucru.

„Aveam un câine dog german, la care ţineam ca la ochii din cap şi pe care îl îngrijeam ca la carte. Mihaela a insistat într-o zi să i-l dau şi ei să-l plimbe. L-a adus după câteva ore, dar câinele era agitat, cum nu-l văzusem niciodată. Am întrebat-o ce i-a făcut de l-a zăpăcit aşa şi ea nu mi-a dat nicio explicaţie, a început să râdă. Ne-am certat, m-am enervat teribil. M-am urcat în maşină cu gândul să dau o tură prin oraş, să mă răcoresc. Ea, ca să-mi facă în ciudă, mi s-a pus în cale. Am ameninţat-o că dacă nu se dă din drum, o calc. Parcă înnebunise. Când am pornit motorul a pus piciorul în faţa maşinii. Un gest inconştient… Nu am mai avut timp s-o feresc şi i-am rupt piciorul”, a mărturisit Bogdan Rădulescu în presă, atunci.

Sursă foto: capturi video