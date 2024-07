Mihaela, soţia lui Mircea Geoană, suspectă de cancer. Cum a primit vestea

Mihaela Geoană, soția lui Mircea Geoană, adjunctul secretarului general al NATO, s-a confruntat cu suspiciunea unei tumori la sân. Ea este cunoscută pentru angajamentul său în campaniile de sensibilizare și prevenire a cancerului, pledând pentru importanța consultărilor medicale care pot face diferența în salvarea vieții femeilor. Cu câțiva ani în urmă, medicii i-au identificat Mihaelei Geoană un nodul la sân, o veste care a fost copleșitoare pentru ea în momentul respectiv.

Mihaela Geoană, soția lui Mircea Geoană, a dezvăluit în podcastul moderat de Ilinca Vandici cum acum mulți ani, în SUA, medicii i-au descoperit un nodul la sân în urma unui consult de rutină și a crezut că toată viața ei s-a năruit brusc.

Într-un interviu recent, Mihaela Geoană a împărtășit cum a fost diagnosticată cu un nodul la sân, moment în care medicii au informat-o că există suspiciuni de cancer. Cu toate acestea, analizele ulterioare au confirmat că nodulul nu era malign.

Experiența a provocat panică și o stare de neliniște intensă, percepând diagnosticul ca pe o sentință. Într-o veste îmbucurătoare, nodulul nu a fost malign. În urma acestui episod, Mihaela Geoană a fondat Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură, dedicată prevenirii cancerului și educației în domeniul sănătății.

„M-am dus la un control ginecologic și ceea ce m-a surprins total a fost că medicul mi-a controlat sânii. (…) După controlul ginecologic mi-a palat sânii și am. fost efectiv șocată și mi-a zis că ăsta e controlul de rutină, deci, practic când te duci la ginecolog trebuie să-ți controleze și sânii, ceea ce nu se face la noi.

Apoi mi-a zis că am niște noduli, iar în America ei au obligația de ați spune cel mai rău caz, adică te avertizează și îți dă și cea mai rea variantă și mi-a zis că s-ar putea să fie un cancer. Era joi și luni aveam programare la mamografie. Weekendul ăla, vreau să spun, nici nu mă pricepeam, deja mă gândeam cine îmi crește mie copii.

Noroc că aveam o prietenă foarte apropiată care avea funcţia similară unui medic şef şi am sunat-o: „Susan, ce mă fac? Uite ce mi-a spus medicul!’, iar ea mi-a răspuns, ‘stai liniştită, în 80% din cazuri nici măcar nu este o problemă malignă şi, chiar dacă este, o să facem drumul acesta de mână, împreună.’ Am fost am făcut și bineînțeles că erau niște noduli, dar de atunci îi controlez an, de an”, a spus Mihaela Geoană în podcastul moderat de Ilinca Vandici.