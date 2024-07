Oana Lis, apel disperat pe internet: ”E la spital! Situația este critică”

Oana Lis profită de notorietatea sa și vine în ajutorul celor mai puțini norocoși. Fiind o persoană foarte activă pe rețelele de socializare, de data aceasta, soția lui Viorel Lis a empatizat cu situația dramatică a unei femei diagnosticate cu o formă de cancer. În speranța că va putea să facă o faptă bună, aceasta a îndrăznit să apeleze la bunăvoință a comunității. Ce a transmis, de fapt, vedeta pe social-media.

În ultimii ani, Oana Lis a trecut prin mai multe momente dificile, mai ales de când soțul ei, Viorel Lis, depinde aproape în totalitate de ajutorul ei. Vedeta este foarte activă pe social-media, acolo unde împărtășește cu fanii săi atât momentele fericite, cât și cele mai puțin fericite. De data aceasta, soția fostului edil a fost impresionată de cazul unei femei bolnave de cancer. Psiholoaga a publicat pe pagina sa de Instagram povestea acesteia.

Recent, Oana Lis a cerut ajutorul comunității sale de pe social-media. Profitând că este o persoană publică iubită și apreciată, aceasta a decis să vină în ajutorul unei femei care se află într-o stare gravă pe patul de spital. Sub forma unui anunț umanitar, soția lui Viorel Lis își îndeamnă fanii să dea o mână de ajutor și să doneze sânge pentru o femei din Constanța – internată în spitalul Județean din Constanța – care a fost diagnosticată cu o formă de cancer.

”Anunț umanitar! Pentru cei care pot dona. O mamă are nevoie de ajutor. E în Constanța la spital, dar se poate dona de oriunde, doar să precizăm numele persoanei în cauză. Anunțul prietenei mele este…

Bună ziua, nu mi-am imaginat vreodată că voi fi în situația asta, însă am nevoie de orice ajutor. Mama mea este grav bolnavă, are cancer stadiul 4, și avem urgentă nevoie de sânge. Cu lacrimi în ochi, vă rog, să donăm urgent pentru ea. Situația este critică și orice ajutor contează enorm. Mâine va fi operată de urgență și deja au nevoie de sânge. Am înțeles că nu contează grupa, doar să precizați numele *Moise Maria*, și unde este internată *Spitalul Județean Constanța”, se arată în postarea Oanei Lis.