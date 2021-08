Mihai Albu, din nou la altar? „Îi voi da soției numele meu de familie”

După nouă ani de la divorțul de Iulia Albu, Mihai Albu este pregătit să ajungă din nou la altar. Designerul de pantofi are o relație și iubește din nou.

În toți acești ani, Mihai Albu și-a ținut viața personală deoparte de ochii curioșilor.

„Am avut câteva relații, după divorț, unele nu au mers, eu am și obligații, am o fiică, o mamă de care trebuie să am grijă, sunt ocupat cu atelierul de încălțăminte, nu este ușor pentru femeia care stă lângă mine.

Acum iubesc din nou, este bine, nu este exclus să ajung din nou la altar. Și, da, îi voi da soției numele meu de familie, chiar dacă mai există o domniță Albu, vor fi două. Sper doar ca viitoarea soție să nu-mi vină cu găini în casă, nu vreau să o iau de la început cu circul. Nu am de ce să îi cer voie Iuliei, numele este al meu. Tata era din zona Alba Iulia, de aceea ne cheamă Albu. La divorțul de Iulia, numele a fost parte din negociere, i l-am lăsat, pentru că și-a construit cariera pe acest nume”, a declarat Mihai Albu pentru impact.ro.

De ce au divorțat, de fapt, Iulia și Mihai Albu

Invitată în podcast-ul lui Măruță, Iulia Albu nu a scăpat de întrebările referitoare la separarea de celebrul designer, așa că a oferit răspunsuri pe care mulți le așteptau de foarte multă vreme.

„Noi am divorțat amiabil, la notar. Nu am avut discuții, nu am avut negocieri. E așa de greu să dai un verdict despre ceea ce nu merge într-o relație. Cred că nu eram compatibili, asta este simplul adevăr. Și în momentul în care nu ești compatibil cu persoana de lângă tine nu poți să construiești ceva pentru totdeauna.

Am avut și lucruri în comun, doar că compatibilitatea noastră nu a fost până la capăt. Nu aveam interese comune.

Cu doi ani înainte de divorț mi-am dat seama că nu putem să continuăm. Dar, a fost un divorț amiabil, nu a fost scandal. Am ieșit împreună de mână de la notar.

Adevărul este că eu am fost foarte împăcată cu această decizie. Nu eu am luat decizia să divorțăm. La momentul respectiv, el a fost cel care a ieșit în presă și a spus „Nu mai pot să fiu căsătorit, doresc să divorțez”, că și eu îmi doream lucrul ăsta este foarte adevărat.

Probabil că ar mai fi trecut încă jumătate de an, să fie inițiativa mea 100% , dar mi-am dorit și eu acest lucru. De aceea nu am fost în instanță, de aceea nu am negociat.”, a dezvăluit Iulia Albu în podcast-ul lui Cătălin Măruță.