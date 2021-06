Motivul real pentru care Iulia și Mihai Albu au divorțat: „În momentul în care am început să cresc foarte rapid a fost o problemă”

După aproape 9 ani de când au divorțat, Iulia Albu face dezvăluiri despre motivul real al rupturii dintre ea și celebrul designer. Când s-a produs distanțarea dintre ei, dar și cum și-au împărțit lucrurile, toate aceste detalii le-a oferit Iulia Albu în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță.

Deși și-au spus adio în 2013, Iulia și Mihai Albu au tot ținut primele pagini ale ziarelor. Fie că a fost vorba de motive vechi sau de actualitate, cei doi au mai avut să-și reproșeze câte ceva de-a lungul acestor ani. Un subiect pe care au tot evitat să-l mai deschidă a fost cel al divorțului și asta pentru că fiecare a încercat să-și vadă de viața lui.

Invitată în podcast-ul lui Măruță, Iulia Albu nu a scăpat de întrebările referitoare la separarea de celebrul designer, așa că a oferit răspunsuri pe care mulți le așteptau de foarte multă vreme.

„Noi am divorțat amiabil, la notar. Nu am avut discuții, nu am avut negocieri. E așa de greu să dai un verdict despre ceea ce nu merge într-o relație. Cred că nu eram compatibili, asta este simplul adevăr. Și în momentul în care nu ești compatibil cu persoana de lângă tine nu poți să construiești ceva pentru totdeauna.

Am avut și lucruri în comun, doar că compatibilitatea noastră nu a fost până la capăt. Nu aveam interese comune.

Cu doi ani înainte de divorț mi-am dat seama că nu putem să continuăm. Dar, a fost un divorț amiabil, nu a fost scandal. Am ieșit împreună de mână de la notar.

Adevărul este că eu am fost foarte împăcată cu această decizie. Nu eu am luat decizia să divorțăm. La momentul respectiv, el a fost cel care a ieșit în presă și a spus „Nu mai pot să fiu căsătorit, doresc să divorțez”, că și eu îmi doream lucrul ăsta este foarte adevărat.

Probabil că ar mai fi trecut încă jumătate de an, să fie inițiativa mea 100% , dar mi-am dorit și eu acest lucru. De aceea nu am fost în instanță, de aceea nu am negociat. „, a dezvăluit Iulia Albu în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

Motivul real pentru care Iulia și Mihai Albu au divorțat

Acum, după atâția ani de când cei doi și-au spus adio, Iulia Albu poate spune care a fost, de fapt, adevăratul motiv pentru care între ei s-a produs ruptura. Potrivit declarațiilor făcute, relația a început să scârțâie în momentul în care Iulia a început să crească din punct de vedere profesional, fapt care l-ar fi deranjat pe celebrul designer, după cum afirmă fosta lui soție.

„A dorit după ce am divorțat mașina înapoi, pe care mi-o făcuse cadou de ziua mea, i-am dat-o. Mi-a cerut verigheta, i-am dat-o. Nu a fost niciun fel de opoziție din partea mea, absolut nimic.

Acum dacă încerc să dau un răspuns onest, ar fi faptul că am avut o problemă pe care o au 90% dintre cuplurile din România, bărbatul nu-și dorește o femeie de carieră. Eu am lucrat tot timpul încă din timpul facultății, dar în momentul în care am început să cresc foarte rapid a fost o problemă. „

