Mihai Albu, victima unei firme-fantomă. Designerul a ajuns la poliție: ”Am depus plângere penală”

Afacerea lui Mihai Albu a avut de suferit din cauza pandemiei de coronavirus. Designerul a fost nevoit să se reinventeze pentru a putea supraviețui în branșă, dar a ajuns să fie victima unei firme-fantomă.

Nunțile, botezurile, spectacolele și alte evenimente private au fost interzise din cauza contextului actual în care ne aflăm. Astfel, afacerea lui Mihai Albu a fost la un pas de colaps. Designerul a acționat rapid și a decis să se reinventeze.

Fostul soț al Iuliei Albu s-a axat pe încălțăminte casual, la prețuri accesibile și a decis să-și cumpere un domeniu, dar a căzut într-o capcană. Designerul a plătit, de fapt, unei firme-fantomă din străinătate, dar care se substituie unei firme românești.

”Am vrut să-mi cumpăr online un domeniu pentru site-ul meu, dar am plătit unei firme-fantomă. Pare a fi o grupare bine pusă la punct, din străinătate, Poliția investighează cazul, am făcut plângere penală. Am plătit prin Internet, cu cardul, părea totul în regulă, însă contabilul firmei mele m-a anunțat că suma de 1.700 de lei s-a dus către o firmă-fantomă, care nu există, și nu pot justifica banii, din punct de vedere legal., a declarat Mihai Albu pentru Impact.

A depus plângere penală

Pandemia l-a afectat grav pe Mihai Albu. Designerul a luat și un credit de la bancă pentru a acoperi nevoile firmei sale. Reinventarea sa a venit, însă, la pachet și cu ghinioane. Mihai Albu a mers la poliție și a depus o plângere penală sperând să-și recupereze pierderea. (CITEȘTE ȘI: MIHAI ALBU ÎȘI PREZINTĂ VARIANTA ÎN „RĂZBOIUL” CU FOSTA SOȚIE. „O MASCARADĂ INUTILĂ” + „MI-AM PETRECUT ȘI ZIUA ONOMASTICĂ LA TRIBUNAL”)

De altfel, fostul Iuliei Albu nu este singurul păgubit!

”Am luat legătura cu Poliția, investighează cazul, este o fraudă cibernetică, am făcut plângere penală, sunt foarte mulți păgubiți, este vorba despre o grupare bine pusă la punct. Este o firmă din străinătate, dar care se substituie unei firme românești. Sper să-mi recuperez banii.

Hoții aștia nu se lasă, au mai avut încercări de a mă prădui! Am transmis e-mai-ul celor de la bancă, în speranța că vor depune plângere la organele abilitate în a descoperi escrocii. Nu am mai completat cu datele cerute, ca data trecută. Aveți grija cu toții . Am sunat la bancă, le-am trimis mail-ul și mi-au blocat cardul imediat. S-a adeverit că era o tentativă de fraudă”, a mai spus designerul.