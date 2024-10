Mihai Albu face nuntă?! „Când am văzut-o pe Elena, am simțit acei...”

Mihai Albu face nuntă! Designerul și-a deschis sufletul și a făcut mărturisiri despre viața personală. După un eșec în dragoste care s-a terminat cu divorțul de Iulia Albu, bărbatul a cunoscut pe cineva, iar relația lor merge din ce în ce mai bine!

Elena Nechifor este femeia cu care Mihai Albu se iubește. Cei doi au gânduri serioase împreună și se gândesc la căsătorie.

Fostul soț al Iuliei Albu pare un bărbat împlinit alături de femeia pe care o consideră „muză”. Designerul a mărturisit că a simțit încă de la prima vedere că Elena este aleasa, iar cei doi se gândesc serios la nuntă.

De asemenea, femeia are o relație bună cu fiica lui și este, la rândul ei, mama unei fetițe.

„Întotdeauna am avut nevoie de o muză, acum am găsit-o. Îmi doream o relație, dar niciodată nu eram pregătit. Pur și simplu s-a făcut o conexiune în acel moment. Când am văzut-o pe Elena, am simțit acei fluturași din start. S-au împlinit doi ani de când ne-am cunoscut. Îmi doresc să am o familie, iau în calcul o căsătorie, sigur că da. Fata mea este ok cu Elena, se înțeleg. Și iubita mea are o fetiță de nouă ani, care a trecut acum în clasa a treia. Se cunosc, se și joacă uneori. Petrecem timp împreună.”, a mărturisit Mihai Albu la emisiunea „Online story” by Cornelia Ionescu.