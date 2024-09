Cum ar fi încercat Mihai Albu să o ”ardă” pe fosta lui soție, jurată la ”Bravo, ai stil!”. Lucrătură la Kanal D?!

Iulia şi Mihai Albu au divorţat în urmă cu mai bine de 11 ani, dar între cei doi au rămas lucruri nespuse. Foarte multe. Creatorul de modă pare că nu vrea să lase trecutul în urmă şi de fiecare dată când are ocazia mai aduce câteva un amănunt din fosta căsnicie în actualitate. Deranjaţi de atitudinea designerului se pare că sunt şi apropiaţii fostului cuplu. Una dintre persoanele care a reuşit să îi cunoască pe amândoi îndeaproape rupe tăcerea pentru CANCAN.RO, după ce Iulia Albu a făcut declaraţii dure la adresa fostului soţ!

Mihai Albu a deschis un război cu fosta soţie în spaţiul public. Designerul şi-a spus nemulţumirile legate de fosta lui relaţie în repetate rânduri, iar la un moment dat, Iulia nu s-a mai putut abţine şi a răbufnit. Pe pagina sa de Facebook, vedeta de la Antena 1, deranjată de acuzaţiile care i se aduc a făcut lumină şi a spus partea sa de adevăr. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

„Mikaela este foarte afectată de tot ce se întâmplă”

Dar nu este singura care a avut ceva de spus. O persoană apropiată de fostul cuplu a decis să intervină şi să spună lucrurilor pe nume. Iar dezvăluirile pe care le-a făcut sunt extrem de importante. Sursa ne-a dezvăluit că nu înţelege de ce Mihai a ales să meargă pe acest drum în loc să încheie războiul care din punctul ei de vedere nu are nicio miză.

„I-am cunoscut pe amândoi chiar foarte bine, am epatizat cu fiecare în parte atunci când am simţit să fac asta, dar acum mi se pare că Iulia este blamată pe nedrept de nişte oameni care nu cunosc povestea reală. Mihai încearcă de ceva timp să iasă în faţă cu problemele lui de sănătate, care evident, au fost unele destul de grave, însă, nu e corect să o arunci pe mama copilului tău într-o luptă şi să foloseşti o astfel de armă. Atunci când vii în faţa publicului cu o astfel de poveste, este normal că lumea o să fie de partea ta. Iar el a jucat această carte. Nu am vrut să vă povestesc aceste lucruri pentru că, repet, ţin la amândoi în egală măsură, dar ştiu cât a muncit Iulia pentru imaginea pe care şi-a creat-o în toţi aceşti ani şi cât de mult suferă pentru că fostul ei soţ încearcă să o scoată de fiecare dată personajul negativ.

Nu a mai vrut să facă niciun fel de declaraţii pentru că îşi doreşte să încheie acest război pe care tatăl fiicei sale îl poartă de atâta timp cu ea. Şi Mikaela este foarte afectată de tot ce se întâmplă. S-a săturat să îşi vadă părintele de fiecare dată vorbind la televizor despre problemele care au existat în familia lor în trecut”, a declarat în exclusivitate o apropiată a fostului cuplu pentru CANCAN.RO.

Iulia Albu, probleme în cariera din cauza fostului soţ: „Şi-a dorit să o scoată din schemă”

În continuare, alte detalii uluitoare au ieşit la iveală. Apropiata celor doi susţine faptul că Mihai Albu ar fi încercat să îi pună beţe-n roate criticului de modă chiar şi în carieră. Mai exact, în perioada în care Iulia Albu avea un contract cu Kanal D, fostul soţ ar fi încercat să lase fără loc de muncă.

De asemenea, s-a adus în discuţie şi unul dintre cele mai dezbătute subiecte din ultimele luni, cel legat de problemele de sănătate ale designerului.

„Mihai a ales un moment greşit în care să iasă să vorbească despre problemele lui de sănătate, însă banul a fost mai important. Dacă nu înţelegeţi la ce mă refer o să vă explic eu. A făcut un contract cu spitalul la care s-a operat şi a fost nevoit să iasă să spună prin ce trece. Nu l-a mai interesat că fiica lui trebuie să susţină în perioada imediat următoare nişte examene importante pentru viitorul ei. Iar acum vă întreb eu, Iulia nu avea dreptate să îşi spună nemulţumirea? Ea a ştiut de acest contract, dar nu a scos nicio vorbă. Pentru că nu a vrut să-i facă rău. A spus doar că şi-ar fi dorit să mai aştepte până să iasă să vorbească. În schimb, Mihai nu a ratat nicio ocazie să o pună la pământ. O să vă mai povestesc o situaţie şi îmi pare rău că trebuie să fac asta. Mihai Albu a încercat inclusiv de la Kanal D să o dea afară. Da, pe vremea când Iulia avea acolo un contract, Albu a vorbit cu cineva, să nu dau foarte multe detalii, pentru că şi-a dorit să o scoată din schemă. Sunt foarte, foarte multe lucruri la mijloc pe care oamenii nu le ştiu şi cu toate astea judecă. Iulia ar avea foarte multe de spus, dar tace pentru Mikaela. Nu vrea să o mai vadă că suferă”, a dezvăluit aceeași sursă.

