Mihai Albu și Elena Nechifor, nuntă cu ghinion! Ce au pățit cei doi miri în cea mai importantă zi din viața lor

Ghinionul l-a urmărit pe Mihai Albu în cea mai importantă zi din viața lui! Celebrul designer s-a căsătorit cu Elena Nechifor, femeia care i-a adus zâmbetul pe buze. Cununia civilă a avut loc într-un cadru restrâns, iar alături de ei au fost doar oamenii cei mai apropiați. Cei doi s-au străduit să pună la punct fiecare detaliu, însă evenimentul nu a fost lispit de peripeții. Află, în articol, toate detaliile!

Vineri, 23 mai 2025, Elena Nechifor și Mihai Alb au spus marele „DA” în fața ofițerului de stare civilă, iar apropiații le-au fost alături în acest moment special. Evenimentul a fost unul restrâns pentru că, la o zi distanță, a avut loc și cununia religioasă.

Citește și: Elena Nechifor, primele declarații după ce s-a căsătorit cu Mihai Albu: „Îmi dau lacrimile…”

Mihai Albu și-a găsit liniștea alături de Elena Nechifor, proaspăta lui soție. Creatorul de modă este foarte fericit de când a început relația cu noua lui parteneră de viață. Ținând cânt de dragostea mare pe care și-o poartă, cei doi au ales să facă marele pas.

Celebrul designer a mărturisit că ultimele zile au fost foarte stresante pentru el. Mihai Albu a vrut ca evenimentul să fie unul perfect, așa că s-a străduit să pună la punct fiecare detaliu. Totuși, organizarea nu a fost deloc ușoară.

„Am fost emoționat, într-adevăr. Am făcut și pasul acesta, sunt încântat. Pur și simplu, am răgușit în ultimele zile, care au fost destul de stresante, cu organizarea nunții și probabil am vorbit prea mult. În ultimele zile, am pus toate lucrurile la punct, minut de minut.

E destul de dificil. Toate detaliile am vrut să le pun la punct. Sunt o groază de mici momente care dacă nu sunt echilibrate ar putea să distrugă un eveniment. Am dat telefoane, am stat de vorbă, asta am făcut în ultimele 2-3 zile încontinuu, dar acum totul e în ordine”, a declarat Mihai Albu pentru Fanatik.