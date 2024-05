Mihai Albu, urmărit de ghinion! Nenorocirea care s-a întâmplat fix în ziua care a aflat că are cancer. A fost distrus 

Ultima perioadă a fost una extrem de grea pentru Mihai Albu. Acesta a primit numeroase vești proaste, printre care se numără și diagnosticul de cancer la prostată. Mai mult, fix în ziua în care a aflat teribilul diagnostic pus de medici, o altă tragedie a avut loc în familia lui. Creatorul de modă a fost pus la pământ, însă cu ajutorul partenerei sale a reușit să treacă peste toate. Care este nenorocirea care s-a întâmplat chiar în ziua în care și-a aflat diagnosticul?

Recent, Mihai Albu și partenera sa Elena Nechifor au marcat prima apariție împreună pe micile ecrane. Cei doi au fost prezenți în cadrul emisiunii moderate de Cătălin Măruță și au vorbit despre perioada grea prin care trec. Se pare că în ultimele luni Mihai Albu a fost urmărit de ghinion, iar veștile proaste au venit avalanșă peste el. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu creatorul de modă?

În urmă cu o săptămână, Mihai Albu a venit cu unele vești șocante pentru fanii săi. Acesta a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer la prostată și că a trecut deja printr-o intervenție chirurgicală. În toată această perioadă grea, alături de el a fost partenera sa, de profesie chirurg cardiac. Ea l-a susținut la fiecare pas și a încercat să îl ajute să treacă mai ușor peste tot.

În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Elena Nechifor a dezvăluit că ea a fost cea care i-a dat teribila veste lui Mihai Albu și l-a ajutat să proceseze tot ce i se întâmplă. Aceasta a avut răbdare, a răspuns fiecărei întrebări puse de iubitul său și a avut grijă ca el să primească tratamentul cel mai bun și îngrijirile medicale necesare.

„A fost o perioadă de așteptare de două săptămâni, o perioadă grea de așteptare. Eu am citit prima rezultatul, iar el aștepta lângă mine să-i dau un răspuns. Am tăcut prefăcându-mă că mai am de citit, dar am văzut adenocarcinom. Știam că e vorba de cancer și că urmează o călătorie imprevizibilă, cu un deznodământ pe care nu poți să-l anticipezi.

S-a oprit timpul, îți regândești viața. Am fost destul de transparentă, nu am vrut să-i ascund absolut nimic, nu am vrut să-i cosmetizez situația. Am fost permanent acolo. Deși înțelegea ceea ce i se întâmplă, întreba de mai multe ori aceeași întrebare, cu aceleași explicații, însă așa sunt pacienții, nu acceptă diagnosticul și nu vor să creadă că au cancer. Timpul în patologia asta nu este partener, noi suntem împotriva timpului, contra lui”, a povestit Elena Nechifor, în cadrul emsiunii de la Pro TV.