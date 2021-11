Mihai Bobonete, carieră de 20 de ani în televiziune. “Suntem soț și soție” + Iubește de trei decenii aceeași femeie

Mihai Bobonete a vorbit despre cariera sa în televiziune și familie, amintindu-și, totodată, de prima apariție pe micul ecran. În prezent, actorul și comediantul este foarte apreciat pentru rolul său în serialul “Las Fierbinți”, difuzat de Pro TV.

Mihai Bobonete are o carieră de aproximativ 20 de ani în televiziune, perioadă în care a jucat sute de roluri. A devenit și mai îndrăgit pentru rolul lui “Bobiță”, din “Las Fierbinți”. Prima apariție la televizor a avut loc grație serialului “La bloc”.

“Am apărut într-un episod din serialul ‘La bloc’ şi nu am avut nicio emoţie. Televiziunea a fost pentru mine dragoste la prima vedere şi am rămas aşa, împreună, de 20 de ani – soţ şi soţie”, a spus Mihai Bobonete, potrivit click.ro.

Mihai Bobonete: “Nu îmi amintesc momente penibile. La filmări…”

Actorul și comediantul spune că se simte perfect la filmări, unde sunt multe momente amuzante, în niciun caz penibile. Situația se schimbă total când vine vorba de spectacolele de improvizație.

“Nu îmi amintesc momente penibile. La filmări sunt multe momente amuzante şi nu neapărat penibile, aşa cum în stand-up comedy sunt seri şi seri, şi sunt glume care prind şi glume care prind mai puţin în anumite locuri sau la un anumit public, dar penibil nu cred că am fost vreodată.

În schimb, spectacolele de improvizaţie, în care trebuia să şi cânt, m-au făcut să-mi pierd orice simţ al penibilului, pentru că la improvizaţie, dacă nu dădeai totul nu ieşea nimic, aşa că de multe ori am fost la limită… spre deliciul spectatorilor”, a adăugat actorul.

Are doi copii cu Cătălina

Mihai Bobonete iubește televiziunea, dar soția lui, cu care este împreună de 30 de ani, este marea lui dragoste. Cei doi au împreună doi copii, Octavian și Maria.

“Eu şi Cătălina ne ştim de aproape 30 de ani, aşa că nu vă pot spune ce e acel ceva mai exact care să fie secretul longevităţii unei relaţii ca a noastră, dar trebuie să ştii că doar atunci când simţi adevărata dragoste, doar atunci vei afla că nimic nu mai poate schimba viitorul, şi, asumându-ţi un drum mână în mână cu persoana pe care o iubeşti, totul va fi mai uşor, mai benefic, mai minunat, şi veţi simţi fericirea şi în clipele în care veţi plânge îmbrăţişaţi unul cu celălalt. Cătălina pentru mine a fost, pe rând, şi mamă, şi copil, şi tovarăş, şi duhovnic, şi tot timpul iubita mea şi partea luminată a lunii”, a mărturisit Bobonete.

