Mihai Bobonete, cât pe ce să fie bătut de un taximetrist în București: ”A venit cu o bâtă de baseball”

Mihai Bobonete a fost la un pas să ia o bătaie soră cu moartea de la un taximetrist din Capitală. Actorul a povestit experiența ”nefericită” în cadrul podcastului său.

Pandemia i-a obligat pe mulți dintre artiști să se reinventeze. Astfel, Mihai Bobonete are de câteva luni un podcast pe Youtube, intitulat ”Da bravo”. Multe vedete au trecut prin studioul acestuia, cu care a stat la povești, iar ultimul episod i-a pus fața în față pe Mihai Bobonete și Octavian Strunilă.

Cei doi sunt prieteni buni de ani de zile, iar în cadrul podcastului "Da bravo" au depănat amintiri. Una dintre ele a fost cea în care Mihai Bobonete și Octavian Strunilă au fost la un pas să fie bătuți crunt de un taximetrist din București.

Bărbatul ar fi refuzat să îi ducă la destinație, așa că cei doi au luat un alt taxi. Doar că… Octavian Strunilă a sunat la dispecerat să-l reclame pe șofer. Iar ce a urmat pare o scenă desprinsă dintr-un film.

”Mai ții minte cu taximetristul care te-a bătut din cauza mea? Am plecat din Fire și am urcat întru-un taxi. Și îi spunem Calea Vitan 203. Și taximetristul zice că nu ne ia, că el nu merge în direcția aia. Am coborât din taxi și am urcat în taxi-ul din spate. Între timp, am sunat la dispecer și am spus că numărul TXT n-a vrut să ne ia.

Când am ieșit dintr-un pasaj, șoferul cu TXT a venit în spatele nostru. Eh, tu ai stat în taxi în față și eu în spate. Taximetristul a venit să te bată cu o bâtă de baseball, crezând că tu ești capul răutaților. Eu făcusem răul, tu nici nu știai de ce te bate ăla. Ăla îi spune taximetristului: Deschide că îți sparg geamul!”, a povestit Otavian Strunilă.