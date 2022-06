Mihai Bobonete din Las Fierbinţi e în doliu! A murit Andrei Cristian Vlad: „Mi-a fost foarte drag”

Mihai Bobonete este în doliu! Actorul a anunțat în mediul online că a pierdut un prieten apropiat, o persoană care a avut o mare influență asupra lui de-a lungul anilor. Andrei Cristian Vlad, zis Motanu, chitaristul formației lui Mihai Mărgineanu, s-a stins din viață weekend-ul trecut.

”Acest om mi-a fost foarte drag, mi-a fost sprijin când bănănăiam prin negura incertitudinii acum 20 de ani și a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai deștepți oameni pe care i-am cunoscut de-a lungul vieții mele. Motanu avea umor, cânta dumnezeiește la chitară, știa istorie de dădea pe afară. Î

ntr-o seara, la Măgura, pentru că eram mai mulți decât ținea casa, eu și Motanu am dormit pe prispă. Ploua frumos și picăturile care se loveau de marginea gărdulețului ce delimita prispa, se spărgeau și ne umezeau mutrele noastre și ochi noștri închiși. Motanu tot turuia o legendă despre Ghica, asasinat și alte alea… deodată am auzit strigate prin ploaia nopții și la câteva secunde îl vedem pe Cristi Horia (Vioară) ieșind din căsuța din valea și tremurând pe motivul că văzuse o fantomă la capul patului, care fantoma avea un opaiț și îi zâmbea periculos. L-am calmat, am râs, am mai băut ceva și ne-am culcat liniștiți, dar înainte să adormim eu i-am zis lui Motanu:

-Bă ce tâmpit e Vioară, cum dreacu să vezi fantome în întuneric mă nene?

-E bine bă Bobo…

-E bine Motane? Ce draci e bine!

-E bine ba Bobo căci eu cred că proștii văd în întuneric doar bezna, iar deștepții sau oamenii care au ceva în cap, vor vedea tot timpul ceva în întuneric…

Motane să nu te superi că doar asta mi-a venit acum… Drum lin și să le zdrăngăni și alora chitara ta electrica până li s-or ridica penele pe aripi!!!”, a transmis Bobonete, pe pagina sa de Facebook.

Mihai Mărgineanu, mesaj trist pe rețelele de socializare

La rândul său, Mihai Mărgineanu a postat și el un mesaj emoționant cu privire la trecerea în neființă a colegului și prietenului lui. ”Motanu’ pentru prieteni, Andrei Cristian Vlad a murit aseară. Chitaristul care a făcut că rock-ul și blues-ul să intre pe aceiași ușa cu muzică noastră! Prietenii știu cine a fost și ce a însemnat. Tot ceilalți vor afla de la noi”.

