Mihai Mărgineanu este în doliu: ”Prietenii știu cine a fost și ce a însemnat”

Artistul Mihai Mărgineanu (52 de ani) este în doliu. Un prieteni apropiat de-ai săi s-a stins din viață, în cursul serii de sâmbătă. Pe rețelele de socializare, bărbatul a transmis un mesaj.

Mihai Mărgineanu este în doliu. Un prieten apropiat de-ai săi, s-a stins din viață. Andrei Cristian Vlad era un chitarist talentat.

”Motanu’ pentru prieteni, Andrei Cristian Vlad a murit aseară. Chitaristul care a făcut că rock-ul și blues-ul să intre pe aceiași ușa cu muzică noastră! Prietenii știu cine a fost și ce a însemnat. Tot ceilalți vor afla de la noi”, a scris Mihai Mărgineanu pe Facebook.

În urmă cu un an, Mihai Mărgineanu fusese infectat cu Covid-19

Anul trecut, artistul Mihai Mărgineanu fusese infectat cu Covid-19. La început, artistul a avut parte de o formă ușoară, fără simptome violente, însă fiind un om precaut a mers la Institutul Matei Balș din Capitală pentru o evaluare. Medicii au constatat că starea acestuia este un stabilă așa că artistul a putut să se trateze acasă și nu a fost nevoie de o internare.

„În jur de 15 aprilie, m-am infectat cu Sars-Cov (adică am făcut Covid) exact înainte cu o zi să plec în vacanță cu ai mei. Fără simptome, o formă ușoară și fără complicații. Am mers la Matei Balș pentru evaluare, am făcut toate analizele, care m-au impresionat chiar și pe mine și s-a decis că sunt în regulă. Am fost chiar foarte plăcut impresionat de organizarea medicală”, a scris Mihai Mărgineanu.

„După aia mi-a fost rău și nu mi-a mai plăcut. M-a durut capul și m-am simțit mahmur mai multe zile. Dar am urmat un protocol medical, am dormit, am râs mult cu fii-mea și cu mama fii-mea, adică ea (că și ea a comis-o cu aceeași boală și același tratament).

După care ne-a trecut! În două săptămâni am plecat cu toate alea în ordine și cu masca pe meclă pe unde a vrut mușchiul nostru”, a mai spus Mihai Mărgineanu.

Sursă foto: Facebook Mihai Mărgineanu, captură video Youtube