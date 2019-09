Mihai Fifor, după expirarea mandatului de interimar la Interne: ”Am încercat să-mi fac datoria în mod responsabil”

Viorica Dăncilă a anunţat că astăzi expiră interimatul lui Mihai Fifor la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Premierul a făcut din nou apel la preşedintele Klaus Iohannis să renunţe la jocurile politice şi să îl numească pe Dan Chirilă, cel pe care l-a propus, miercuri, pentru acest portofoliu.

La rândul său, Mihai Fifor a postat un mesaj pe pagina sa de socializare, precizând că a încercat să își facă datoria ”în mode responsabil”, că au fost luate măsuri pentru reformarea sistemului de siguranță a cetățeanului și a fost elaborată OUG 62/2019 prin care sistemul 112 a fost îmbunătățit. Totodată, Mihai Fifor scrie că – în limitele prevăzute de lege – i-a sprijinit pe anchetatorii care investighează cazul de la Caracal.

”Astăzi încetează mandatul meu interimar la Ministerul Afacerilor Interne. Am încercat să-mi fac datoria în mod responsabil. Am luat imediat măsuri pentru reformarea sistemului de siguranță a cetățeanului. Am colaborat excelent cu dl. Raed Arafat la elaborarea ordonanței de urgență 62/2019 prin care am îmbunătățit sistemul 112. Am început procesul de reformare a funcțiilor de conducere din MAI. Atât cât mi-a stat în putință și cât mi-a permis legea, i-am sprijinit pe anchetatorii care investighează cazul de la Caracal. Am lucrat în minister cu oameni deosebiți, bine pregătiți, cărora le mulțumesc pentru buna colaborare”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de socializare.

Mihai Fifor: ”În plin proces de organizare a alegerilor, MAI rămâne fără ministru”

Mihai Fifor a insistat și asupra ideii că, într-un moment foarte important, MAI rămâne fără ministru.

”Din păcate, în plin proces de reformare a sistemului de siguranță a cetățeanului, în plin proces de organizare a alegerilor, MAI rămâne fără ministru. Klaus Iohannis este în campanie și face tot ce poate să blocheze Guvernul, forțând peste măsură legile și Constituția. Este o dovadă de dispreț pentru oameni și de cruntă indiferență pentru tragedia de la Caracal de care și-a amintit doar în declarațiile politice. Oamenii au nevoie de un alt fel de președinte, iar în această toamnă ne vom lupta să dăm României șeful de stat pe care îl merită: muncitor, implicat și aproape de oameni”, a mai punctat Mihai Fifor la expirarea mandatului de interimar la Interne.