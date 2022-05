Mihai, fratele lui Radu și Alexandru Mazăre, face declarații cutremurătoare: ”Mama a murit după aflarea sentinței. A cedat”

Mihai Mazăre, a declarat, sâmbătă faptul că mama sa a murit după ce a aflat sentinţa în cazul fratelui său Alexandru. Femeia a fost nevoită să treacă peste două cumpene extrem de grele în viaţa sa. Prima, a fost condamnarea lui Radu Mazăre, iar în urmă cu câteva zile cel de-al doilea copil al său a fost trimis după gratii.

Fostul deputat Alexandru Mazăre a fost condamnat la trei ani de închisoare şi dat în urmărire naţională după ce nu a fost găsit la domiciliu. Acesta s-a predat, marţi, la sediul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Investigaţii Criminale.

Cei doi frați Mazăre, aflați în prezent în închisorile Rahova și Jilava, ar putea ieși din penitenciar pentru a participa la înmormântarea mamei lor.

Mihai Mazăre a vorbit în cadrul unui interviu recent despre momentele dificile pe care le traversează atât el, cât şi întreaga sa familie.

„Mama suferea de mult de ce s-a întâmplat cu Radu, care e de 3 ani în detenție, și de data asta nu a mai făcut față, nu a rezistat. Pur și simplu i s-au epuizat toate resursele psihice și organice, anatomice, și organismul dânsei a cedat. Legat de sentința celui de-al doilea frate, nu știu dacă e relevant ce a spus dânsa. A reacționat și ea ca orice mamă.

În ce îl privește pe fratele meu (Alexandru – n.r.), nu vreau sa comentez decizia instanței. Pe fond, era achitat cum fapta nu exista și s-a trezit la apel la condamnare cu executare. Ne-a luat prin susprindere decizia. O discrepanță prea mare. O respectăm (decizia – n.r.). El e deja în penitenciar. Mergem mai departe.

Eu am obținut de o oră certificatul de deces al mamei… Va fi trimis la penitenciarele Jilava și Rahova împreună cu o copie pentru certificarea autencitității. Am depus și cererile pentru prezentarea fraților mei (…). Se va face o comisie de analiză luni, vor anliza situația și vor decide dacă pot sau nu participa (la înmormântare – n.r.). Din ce am discutat cu avocații, există premisele (să accepte cererile de ieșire din închisoare pentru a participa la înmormântare – n.r.) Cred ca vor participa”, a declarat Mihai Mazăre pentru Realitatea Plus.

Ce a discutat Mihai Mazăre cu fostul primar al Constanţei

Referitor la fratele său, acesta a spus că în urma discuţiilor pe care le-au avut, Radu Mazăre este destul de îngrijorat de ce se va întâmpla cu fratele său. Pe de altă parte, Mihai a ţinut să sublinieze faptul că fostul primar al Constanţei s-a schimbat în toată această perioadă, iar în prezent tot ce îl interesează este să fie eliberat.

„Am discutat (cu Radu Mazăre – n.r.) și despre fratele, Alexandru. E o situație nouă și foarte grea. El e mai sensibil și suntem îngrijorați. Radu a depășit momentele grele. S-a obișnuit cu situația. Și-a făcut o rutină: muncește, își vede de treaba lui și prrivește cu speranță la ziua când se va elibera.

Când lucrurile s-au schimbat, sigur că și-a modificat și el comportamentul. Acum este un om mult diferit. Este un tip mult mai calm, cu o dinamică mult mai mică, inițiative mai puține. Nu îl mai interesează ce se întâmplă în viața publică și viața politică. Nu mai vrea sa aibă de-aface absolut deloc. S-a retras în viața lui privată”, a explicat fratele fostului primar al Constanței pentru sursa citată.

Sursă foto: captură YouTube