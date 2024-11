Mihai Găinușă rupe tăcerea despre actuala lui relație cu Oana Paraschiv, după Asia Express: „Nu, suntem...”

Oana Paraschiv și Mihai Găinușă au ieșit din competiția „Asia Express Drumul Zeilor” miercuri, 6 noiembrie, chiar înainte de finală, după zece etape în care au luptat din greu. Drumul lor la „Asia Express” a fost presărat cu conflicte și tensiuni, aspecte care au stârnit interesul publicului. Acum, Găinușă a dat cărțile pe față în ceea ce privește adevărata relație dintre el și fosta parteneră din emisiune. Iată ce a spus!

Oana Paraschiv și Mihai Găinușă au fost eliminați din „Drumul Zeilor” pe 6 noiembrie, după o competiție intensă. Cursa finală s-a dovedit un adevărat test de rezistență pentru ei: din cauza confuziei șoferilor care îi luau la autostop, au pierdut timp prețios, întrucât aceștia nu știau exact direcția în care concurenții trebuiau să ajungă. Rând pe rând, șoferii au greșit drumul, provocând întârzieri repetate care au dus la eliminarea din competiție a celor doi.

În ciuda momentelor tensionate prin care au trecut de-a lungul competiției și a tuturor certurilor, cei doi sunt mai apropiați decât înainte, conform spuselor lui Găinușă, iar la acest aspect a contribuit timpul îndelungat pe care l-au petrecut unul în compania celuilalt în timpul competiției.

„Nu, suntem prieteni în continuare, ba chiar cred că suntem prieteni mai buni decât înainte. Practic, am stat două luni de zile împreună, 24 de ore din 24, ajungi să cunoști un om foarte bine. Ea este una dintre cele mai bune prietene ale mele.”, a declarat Mihai Găinușă pentru Click.ro .

CITEȘTE ȘI: Oana Paraschiv, gesturi tandre cu un localnic la Asia Express. Mihai Găinușă s-a uitat lung

De asemenea, jurnalistul a mărturisit că această emisiune l-a ajutat să cunoască o latură necunoscută a Oanei. Este vorba despre spiritul de competiție al blondinei, care l-a luat prin surprindere pe Găinușă.

„Oana este colega mea de lucru, de radio, șase ani am lucrat cot la cot cu ea, în fiecare dimineață.

Am descoperit o altă colegă acolo. Eu nu am știut că ea are un spirit de competiție chiar atât de puternic. A fost o surpriză plăcută până la urmă, pentru că dacă nu era ea așa probabil că nici nu avansam atât de mult în competiție.”, a mai spus el.