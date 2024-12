Mihai Leu, în stare gravă la Spitalul Fundeni! Sportivul a fost transferat de urgență

Momente grele pentru Mihai Leu! Fostul campion la box a ajuns în stare gravă la Spitalul Fundeni! Sportivul a fost transferat de urgență! Fostul pilot de raliuri are nevoie de ajutorul medicilor din cauza problemelor de sănătate. Vă prezentăm cele mai noi informații!

Mihai Leu trece prin momente dificile! Vă reamintim faptul că fostul campion la box a fost diagnosticat cu cancer în urmă cu aproximativ 10 ani, o lovitură foarte grea atât pentru el, cât și pentru oamenii dragi din viața lui.

Fostul pilot de raliuri este sub supravegherea atentă a medicilor, după ce a fost transferat de urgență la Spitalul Fundeni, potrivit romaniatv.net

Fostul sportiv a trecut prin trei operații de când a fost diagnosticat cu cancer la colon. Mihai Leu a aflat vestea tristă în anul 2014, iar de atunci se luptă pentru starea lui de sănătate. Fostul campion la box a fost supus ultima oară unei intervenții chirurgicale în primăvara acestui an. Cu toate acestea, au apărut complicațiile.

Mihai Leu a făcut câteva declarații interesante în luna mai a anului acesta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. La acel moment, fostul sportiv spunea că starea lui de sănătate era mai bună, dar tot a mers la spital pentru că se confruntase cu mici probleme.

„Nu mai merg la Raliu acum, merg la viteză în Coastă și la Super Rally. Mă simt foarte bine, a apărut așa doar o mică problemă. Ieri am făcut puțină febră și d-asta am venit urgent la domnul profesor Irinel Popescu, la București. Mă simt foarte bine, e totul ok. Se pare că e totul în regulă. Acum să vedem. Sper să mă refac repede. Sunt pe mâini bune, ale domnului profesor Irinel Popescu, cu care am o relație specială de când am fost operat de dânsul, în 2014. Am încredere totală în domnul profesor. Abia aștept să mă refac complet, pentru a participa la următoarea cursă, pe Transalpina, din 25- 26 mai”, a declarat Mihai Leu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.