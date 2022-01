Mihai Mărgineanu, despre cum a fost afectat de pandemie: „Cred că am cheltuit vreo 3.000 de euro pe teste în perioada asta”

Mihai Mărgineanu a răbufnit în mediul online. Într-un mesaj pe care l-a publicat pe pagina sa de Facebook, celebrul actor a explicat cum a fost afectat de pandemie în ultimii doi ani.

Mihai Mărgineanu este fără doar şi poate unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Acesta a avut de suferit în plan profesional din cauza faptului că regulile impuse în pandemie nu au permis desfăşurarea spectacolelor. De asemenea, acesta a vorbit şi despre vaccinuri, dar şi despre perioada în care a fost infectat cu temutul virus.

”Aştept de 2 (doi) ani să se termine mizeria asta şi văd că nu dă niciun semn că s-ar termina.. Am stat închis în casa, şi eu şi restul lumii. Am avut magazine închise, n-am mai putut merge la concerte, m-am adaptat cum am putut ca să nu mă duc la dracu’ cu capu’ . ( ia uite şi-o rimă). Am trecut prin boală că, deh, aşa e când cunoşti multă lume şi crezi că ţie nu ţi se întâmplă. Autorităţile mi-au spus că dacă trec prin boală devin imun şi mi-au dat un cod (incredibil dar adevărat … mi-au dat un cod QR !). După aia s-au răzgândit şi au zis că nu mai e de ajuns să iei boala că tre’ să te şi vaccinezi. M-am şi vaccinat, dă-i dracu de proşti insistenţi ! Şi uite aşa s-au băgat mai multe tipuri de vaccin. L-au izolat pe ăla făcut de engleji (Astra Zeneca) că pandemia a fost şi contemporană cu porcăria lor de Brexit. (pandemia-porcăria …altă rimă !) Uşor-Uşor n-a mai fost bun nici Jonhson că, cică, ala e clasic. (au ajuns şi vaccinurile să se clasicizeze ca muzica sau ca dramaturgii. Ne-am dat dracu’!) Dar, în schimb, în farmacii nu găseşti antivirale nici dacă tragi cu tunul!”, a scris artistul în mediul online.

”Plec la schi şi trebuie să mai plătesc un PCR, în loc să beau bere de banii ăia”

”Bun! M-am vaccinat cu cel mai “la modă” vaccin. Două doze ca aşa zice treaba! Pfizer (cred că aşa se scrie). Între timp au fost vreo 4 valuri de îmbolnăviri şi au mai introdus nişte “restricţii” . De restricţiile alea vechi şi prosteşti nu s-a făcut nimeni responsabil. Nimeni-Niminea ! Zici că nici n-au fost închise TOATE restaurantele, toate spectacolele, toate muzeele, toate activităţile timp de câteva luni de zile . Zici că nu s-a indus panica de către presă de parcă ne mâncau extratereştrii de vii! Zici că nu contează ca un test costă în medie 80 de euro cam peste tot şi numai eu cred că am cheltuit vreo 3.000 de euro pe teste în perioada asta (din care doar unul a ieşit pozitiv, fir-ar să fie! ). S-au cam îmbogăţit unii!”, a mai spus Mhai Mărgineanu.

Mai mult decât atât, acesta a vorbit şi despre vacanţa pe care urmează să o petreacă în Austria. Mihai Mărgineanu este nemulţumit de faptul că deşi este vaccinat, este nevoit să facă mai facă o doză pentru a putea merge la schi.

”Am făcut boala, m-am şi vaccinat! Dar acuma tre’ să mai fac un vaccin . Booster-ul! (are nume de SUV) De ce ? Pentru că Austria a hotărât ea-de-una-singură că nu mă pot duce să schiez acolo fără booster. Daca n-am booster tre să fac PCR (aş fi schiat în România, dar la noi mai mult stau în telescaun sau la coadă decât pe schiuri în viteză). Cu două vaccinuri la bord şi boala făcută, austriecii îmi mai cer un cod! (că dacă nu plăteam vacanţa de schi din octombrie, nu mă mai duceam în ţara aia plină de subalterni lispiţi de simţul umorului, nici ca prizonier !). Aşa că plec la schi şi trebuie să mai plătesc un PCR (toată viaţa am urât PCR-ul şi acuma nu mai pot umbla fără el în buzunar!) , în loc să beau bere de banii ăia. (80 de euro împărţit la 3,5 euro halba egal doar 22 de beri) . E scumpă berea în Austria, fir-ar! Şi mai ziceţi voi ăştia mai catolici ca Papa că suntem noi răi şi necivilizaţi! Când, de fapt, autorităţile sunt PRAF, n-au nimic în cap, îşi dau cu stângul în dreptu’ şi nu îşi asumă nicio responsabilitate nici să-i pici cu ceară de albine încinsă şi au comportament de secretare din multinaţionale. (alta rimă!)”, a explicat el.

Sursă foto: Facebook