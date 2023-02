Procesul continuă! Mihai Theodor Mincu, ginerele lui Gigi Becali, a fost prins conducând un vehicul “sub influența alcoolului sau a alor substanțe” și ar putea ajunge după gratii. Zilele trecute, magistrații au constatat legalitatea sesizării instanței, iar cel cunoscut drept “Prințisorul din Dobroiești” riscă să stea cinci ani la închisoare. Totuși, soțul Teodorei, a obținut, recent, încă o victorie cu Poliția! CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

Precum socrul său, Gigi Becali, Mihai Theodor Mincu a devenit un obișnuit al instanțelor de judecată. Ginerele lui Gigi Becali s-a procopsit cu un dosar penal, care a ajuns, deja, la Parchet. În urmă cu doi ani, soțul Teodorei a fost prins băut la volan, fapt pe care “Prințișorul din Dobroiești” și-l asumă ca un bărbat adevărat (DETALII AICI).

Încă o victorie cu Poliția

CANCAN.RO a aflat, însă, că afaceristul a “învins”, din nou, Poliția. Asta, da, lovitură! Mihai Theodor Mincu are dovada! Poate conduce fără nicio problemă pe durata procesului, însă, clar, trebuie să fie atent pentru a nu-și complica și mai mult situația.

“Dispune prelungirea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 24.02.2023 până la data de 25.03.2023, inclusiv. Dispune comunicarea prezentei încheieri către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada de Poliţie Rutieră şi inculpatului”, au stabilit magistrații.

Mihai Theodor Mincu e asumat! “Am băut vreo două sticle de vin”

Altfel, soțul Teodorei este un bărbat asumat. Și-a recunoscut greșeala și așteaptă optimist finalul procesului. Nu crede, însă, că va ajunge după gratii.

“Am băut vreo două sticle de vin, în Herăstrău. Pe drum, am fost oprit de Poliție și mi s-a găsit o alcoolemie de 1.6. Așa că mi s-a făcut dosar. Nu sunt pericol public, dovadă că și acum conduc. Exclud să cred că pot ajunge la închisoare. Repet, am făcut o greșeală, mi-o asum”, ne-a declarat ginerele lui Gigi Becali la mijlocul lunii februarie.