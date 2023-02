Începe procesul! Mihai Theodor Mincu, ginerele lui Gigi Becali, a fost prins conducând un vehicul sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive și poate ajunge la închisoare. Magistrații au constatat legalitatea sesizării instanței, iar cel cunoscut drept “Prințisorul din Dobroiești” riscă să stea cinci ani după gratii. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile. Avem declarații inclusiv de la soțul Teodorei!

Precum socrul său, Mihai Theodor Mincu a devenit un client fidel al instanțelor de judecată. Ginerele lui Gigi Becali are calitatea de “inculpat” și riscă să ajungă după gratii. Recent, potrivit surselor site-ului nr. 1 din România, “Prințisorul din Dobroiești” ar fi fost prins conducând un vehicul sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive și s-a ales, potrivit legii, cu dosar penal. Acesta a ajuns la Parchet, iar zilele trecute magistrații au constatat că sunt îndeplinite toate condițiile începerii procesului.

“Constată legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală în prezenta cauză. Dispune începerea judecății privind pe inculpatul Mincu Mihai Theodor”, au stabilit magistrații, potrivit informațiilor CANCAN.RO.

Mihai Theodor Mincu: “Am băut vreo două sticle cu vin”

Pentru a desluși misterul asupra acestui dosar, CANCAN.RO a luat legătura cu Mihai Theodor Mincu. Cu decență, ginerele lui Gigi Becali ne-a explicat cum a ajuns în această postură. Ca un bărbat adevărat, își asumă greșeala.

“Totul este simplu. În urmă cu doi ani, când era încă pandemie, am fost în Herăstrău. Am băut vreo două sticle cu vin. La plecare m-am grăbit, trebuia să ajung la farmacie, astfel că m-am urcat la volan. A fost o greșeală pe care mi-o asum. Sunt conștient că nu trebuia să fac așa ceva. Dar am greșit și merg mai departe. Nu-mi este rușine cu ce fac în viață”, ne-a explicat soțul Teodorei.

“Conduc și în acest moment, am dovadă de la procuror”

Mihai Theodor Mincu a avut, însă, ghinion. “Pe drum, am fost oprit de Poliție. M-a oprit unul de la secție, nu unul de la Rutieră. Am fost la spital, mi s-au luat probe, sânge, tot protocolul. Și mi s-a găsit o alcoolemie de 1.6. Așa că mi s-a făcut dosar care merge și acum. Oricum, eu conduc și în acest moment, am dovadă de la procuror. Oricum, nu eram drogat, asta să fie clar”, ne-a mai precizat ginerele lui Gigi Becali.

“Exclud să cred că pot ajunge la închisoare”

Procesul este pe cale să înceapă, dar Mihai Theodor Mincu este optimist. “Nu sunt pericol public, dovadă că și acum conduc. Exclud să cred că pot ajunge la închisoare. Repet, am făcut o greșeală, mi-o asum”, a încheiat soțul Teodorei.

CANCAN.RO urmează, ca întotdeauna, să vă țină la curent cu desfășurarea acestui dosar.