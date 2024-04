Mihai Mitoșeru a dat-o de gol pe Oana Zăvoranu! Motivul pentru care idila celor doi s-a spulberat: „O iubesc și acum, dar...”

Puțin sunt cei care știu că în urmă cu ani de zile, Oana Zăvoranu și Mihai Mitoșeru formau un cuplu. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă relația s-a destrămat rapid, iar toată lumea s-a întrebat ce a dus la despărțire. Ei bine, acum, bărbatul a data din casă și a dezvăluit care au fost motivele care au dus la ruperea relației. De asemenea, Mihai Mitoșeru a vorbit deschis despre pasiunea înflăcărată pe care a trăit-o lângă brunetă și a mărturisit și în ce relații au rămas în prezent.

În urmă cu mai bine de 20 de ani, Oana Zăvoranu și Mihai Mitoșeru s-au cunoscut pentru prima dată. Cei doi s-au plăcut imediat și au început o poveste de iubire năbădăioasă. Chiar dacă relația lor nu a durat prea mult, aceștia au trăit-o din plin, diva dezvăluind în urmă cu ceva timp că a început relația cu Pepe, tocmai pentru a îl face gelos pe Mihai Mitoșeru, fostul ei partener.

Recent, Mihai Mitoșeru a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Oana Zăvoranu. Bărbatul a recunoscut că între el și brunetă a fost vorba despre o iubire puternică, pasională. Însă, tocmai acest lucru a dus și la destrămarea relație. Cei doi s-au iubit cu foc, însă legătura lor nu a fost menită succesului și asta din cauza firilor lor puternice.

Mai exact, Mihai Mitoșeru a dezvăluit că despărțirea a venit tocmai din cauza faptului că ambii au două caractere de piatră, iar din acest motiv adesea ieșeau scântei între ei. Astfel, deși pasiunea era mare, liniștea nu prea domnea în relația lor, fapt pentru care au decis că le este mai bine separat.

„Din păcate, ea știe și eu știu că n-am putut să rămânem împreună pentru că amândoi suntem puternici și ne-am fi călcat pe coadă. N-are rost… Oana e o fată mișto și o să rămână tot timpul în sufletul meu. Suntem la fel. Ne rupeam capetele reciproc, aici era nasol. Păcat. Prieteni pe viață”

Acum un an și acum doi ani am fost la aniversare și au pus melodia „Ochii tăi’. A venit Oana și a zis asta e piesa noastră. Și am dansat. Omul super ok, nu era cazul, nu aveam nicio treabă. Dar a înțeles și omul și sper să rămână cu el pentru că e un băiat foarte bun. Iar cu Oana Zăvoranu, prieteni pe viață”, a povestit Mihai Mitoșeru, în cadrul podcast-ului realizat de Nasrin Ameri.