Mihai Mitoșeru a făcut anunțul trist: “De data asta am hotărât amândoi sa încercam separat!”

Vestea separării lui Mihai Mitoșeru de Noemi a șocat întreg showbiz-ul românesc. După mai bine de trei luni de când cei doi nu mai locuiesc împreună, au luat decizia de a divorța, pentru că nu mai există cale de împăcare.



Miahi Mitoșeru a dezvăluit pe pagina sa de Facebook motivul pentru care el și Noemi nu mai pot forma un cuplu. Chiar dacă nu a fost vorba de înșelat, între cei doi a intervenit ceva mult mai rău: obișnuința.

“Toată lumea încearcă sa găsească un motiv real al despărțirii noastre. Asta facem și noi doi de trei luni! Din păcate nu am plecat cu alta, nu a fost ea cu altul, nu ne-am bătut, nu avem “mobila” de împărțit! La noi (după 13 ani!) a intervenit ce e cel mai rău: obișnuința! Și nu am știut sa facem ceva sa trecem peste! Nu cred cred ca e bine sa trăim din inerție, nu avem copii care sa ne țină împreuna, meritam sa nu pierdem nici măcar o zi in care sa putem sa fim Fericiți! Împreuna sau separat! De data asta am hotărât amândoi sa încercam separat! Sper din toată inima mea ca Noemi sa fie și mai fericita de cât a fost in ultimii 13 ani si știu ca si ea îmi dorește la fel. Va mulțumesc tuturor pt faptul ca sunteți lângă noi! 🙏” , a scris Mihai Mitoșeru pe pagina sa de Facebook.



Mihai și Noemi Mitoșeru erau de 13 ani împreună. În decembrie 2015 cei doi s-au prezentat în fața ofițerului Stării Civile. Noemi și Mihai Mitoșeru au tot amânat momentul în care să aducă pe lume un copil din cauza problemelor pe care le-au avut.

Într-un mesaj postat pe contul lui de pe un site de socializare, prezentatorul de la Kanal D a explicat că el și Noemi o să își încheie socotelile în fața notarului. Din câte se pare, relația dintre cei doi s-a degradat în ultima perioadă, iar Noemi a decis să părăsească căminul conjugal în urmă cu trei luni.

“Am avut bunul simt sa ascund elegant situația, dar a trecut prea mult timp si nu mai pot sa fac pe prostul! După o relație de 13 ani, am holtarat ca săptămâna viitoare sa mergem la notar și sa divorțăm! Nu ne mai înțelegeam, nu mai mergea, ne doream lucruri diferite (eu voiam familie și copii, ea intrase in criza femeii de 32 de ani și și-a pus silicoane), și de 3 luni a plecat la mama ei! Știu ca ne iubim (e greu sa treacă după atâția ani), dar e mai bine așa! Ii mulțumesc pt toate momentele frumoase pe care le-am trăit împreuna (și au fost multe in 13 ani!) și vreau sa fie fericita toată viața (chiar și fără mine), dar îmi doresc același lucru și pt mine! ?”, a scris Mihai Mitoșeru, pe Facebook.