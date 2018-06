Mihai Mitoșeru a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care împărtășește prietenilor virtuali că s-a îmbolnăvit. Motivul? Prezentatorul locuiește într-un complex rezidențial din Sectorul 3 al Capitalei, iar deschiderea unei săli de fitness l-a adus pe culmile disperării.

Sătul de muzica și zgomotul provocat de clasele ținute acolo, Mihai Mitoșeru a făcut un apel pe Facebook.“Locuiesc împreuna cu familia mea la etajul 7!!! Am făcut o boala la stomac din cauza stresului provocat de sala de aerobic, care poate duce la ulcer și cancer (am hârtie de la medicul specializat)! Am pierdut nenumărate joburi din cauza aceasta! Se aude muzica la maximum, dar se aud groaznic și ganterele aruncate la orele de bodypump pana la etajul 7!!!!!!! In plus vara aceasta se aude și muzica de la piscinA cu tot cu fluierul pe care instructoarea și-l baga in gura!!!!”, a scris Mihai Mitoșeru pe pagina sa de Facebook.