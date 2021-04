Mihai Mitoșeru și-a asumat noua relație, dar i-a cerut iubitei sale o pauză. Ce l-a speriat pe cunoscutul prezentator

După ce s-a spus că are o nouă relație, Mihai Mitoșeru și-a asumat legătura cu noua femeie din viața lui, însă se pare că a și pus relația pe pauză. Prezentatorul s-a cam speriat de femeia cu pricina, așa că i-a cerut să îl lase un timp.

După divorțul de Noemi, Mihai Mitoșeru a stat o perioadă singur, după care a decis că este timpul să vorbească și el cu cineva.

În pandemie, celebrul prezentator a recunoscut că a vorbit cu mai multe domnișoare, însă atenția și-a îndreptat-o, într-un final, către una singură care l-a și cucerit. Femeia a fost atât de ok, încât prezentatorul a fost nevoit să-i ceară o pauză, chiar dacă relația este la început.

„Am vorbit cu niște fete la telefon când eram în izolare, normal că am vorbit”, a spus Mihai Mitoșeru. „Am cunoscut o fată și fata e ok, chiar e prea ok și mă sperie, pentru că anul ăsta m-am obișnuit și eu să fiu singur. I-am zis de 4 zile ”Lasă-mă un pic în pace că m-am speriat. Tu ești prea ok și eu sunt nebun. Lasă-mă în nebunia mea” a mai continuat acesta, într-o emisiune TV.

Mihai Mitoșeru a regretat despărțirea de Noemi

Regretele lui Mihai Mitoșeru în ceea ce privește relația cu Noemi sunt multe și-i amărăsc și mai mult sufletul. Mai ales pentru că a recunoscut că a din vina lui s-a destrămat căsnicia. Însă nici în prezent nu poate spune că are totul sub control. S-ar părea că fosta lui soție a depășit momentul divorțului și se focusează pe altceva, în timp ce el trăiește în trecut și nu se poate gândi la altă persoană, în afară de Noemi.

„Sunt supărat pe mine pentru că sunt singur. Sunt singur din cauza mea. Sunt singur pentru că am greșit față de soția mea și ea nu a mai putut să suporte. Am greșit. Din momentul ăla în care s-a terminat, eu am încercat să-i spun că nu mai greșesc, am încercat să-i spun că nu mai fac. Ea a intrat într-o altă perioadă”, a mărturisit Mihai Mitoșeru, într-o emisiune TV, acum ceva timp.