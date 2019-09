Mihai Morar, 13 ani ani de căsnicie cu Gabriela: “Ea a făcut primul pas”

Mihai Morar este unul dintre cei mai cunoscuți realizatori de emisiuni de radio și televiziune din România. Chiar dacă programul prezentatorului este foarte încărcat, acasă îl așteaptă o femeie minunată cu care își împarte viața de 13 ani.

Mihai a povestit cum au ajuns el și soția lui să formeze un cuplu și a dezvăluit faptul că nu el a fost cel care a făcut primul pas în acest sens.

“Relația noastră a pornit de la glumele colegilor. Soția mea mi-a pus porecla Cocolino. Ei a început lumea să-i propună. Așa a început relația noastră. Nu eu am făcut primul pas, ea a făcut primul pas. Ea m-a invitat să vin la mare, eu îmi ratasem vacanța de vară. Eu am refuzat și am vrut să mă duc acasă la ai mei. Apoi mi-a luat mie ceva să o conving să iasă cu mine. La un concert de vioară am fost. Când o femeie te cheamă la mare, te duci…nu te duci la mama. Eram în câteva luni și cununați, căsătoriți. De ziua ei am cerut-o în căsătorie. A fost o complicitate cu colegii mei de atunci. Era ziua ei, iar niște colegi din radio i-au făcut o surpriză de ziua ei, un weekend la un hotel. Eu am luat inelul. Era prima zăpadă din iarna respectivă, ningea ca în povești, iar eu i-am oferit inelul. E mult mai deșteaptă decât mine. Chiar dacă am puțin timp liber, eu nu sunt absent din viața familiei mele. Sunt zile în care se vorbește în casă și cuvintele trec pe lângă mine. Chiar dacă par așa cu capul în nori, cobor repede cu picioarele pe pământ”, a povestit Mihai Morar, pentru revista Viva.

Mihai Morar și soția lui, Gabriela, mai au două fetițe