Mihai Morar, la X Factor! Ce rol va avea în emisiunea de la Antena 1

Antena 1 aduce un nou sezon X Factor, însă de această dată numeroase schimbări au avut loc. Formula juriului a fost modificată, Florin Ristei s-a întors în cadrul echipei, iar acum un nou membru al show-ului a fost anunțat. Se pare că din noul sezon X Factor va face parte și Mihai Morar. Ce rol va juca prezentatorul de la Radio ZU în economia emisiunii?

Vești importante vin înainte de lansarea noului sezon X Factor. Se pare că Mihai Morar se va alătura proiectului și va juca un rol important în acest an. Gazda matinalului de la Radio ZU se reîntoarce la X Factor, acolo unde deja are un trecut glorios. Puțini sunt cei care își mai amintesc de faptul că Mihai Morar a câștigat primul sezonul al show-ului, acesta fiind metroul lui Andrei Leonte.

În anul 2012, primul sezon X Factor apărea pe micile ecrane, iar atunci Mihai Morar se afla la masa juriului. Mai mult, acesta a reușit chiar să și câștige sezonul, căci Andrei Leonte a fost în echipa sa și a impresionant publicul. Acum prezentatorul de la Radio ZU, se reîntoarce la X Factor, însă de această dată va avea o poziție diferită.

Noul sezon X Factor vine cu numeroase schimbări. Mai întâi formula juriului a fost schimbată, anul acesta jurații fiind Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică. De asemenea, și prezentatorul emisiunii este unul nou și mai exact chiar Mihai Morar. El o să fie cel care va afla poveștile de viață interesante ale concurenților și este cât se poate de încântat să revină în cadrul proiectului de la Antena 1.

De asemena, un alt nume celebru se întoarce la X Factor. Este vorba de Flori Ristei, care după ce a bifat rolurile de concurent și jurat acum va ocupa o nouă poziție în economia show-ului. Cântărețul se alătură proiectului din postura de producător muzical. Alături de echipa sa, artistul se va asigura că toți concurenții au parte de condiții bune pentru a putea face performanță.

„Anul ăsta am acceptat o nouă provocare pentru mine la X Factor. După ce am concurat, am câştigat şi am jurizat acest concurs, m-am gândit să nu mă opresc aici, aşa că anul acesta voi fi producătorul muzical al show-ului. Cine ştie, poate la anul mă vedeţi cameraman sau regizor de emisie, ca să le fac chiar pe toate!

Acum, sincer, chiar mă bucur că am fost ales ca producător muzical pentru noul X Factor, pentru că simt că am ceva de spus în direcţia în care se îndreaptă acest show. Împreună cu băieţii mei din trupă şi cu tehnicienii noştri, voi asigura toţi concurenţii de cele mai bune condiţii în care să performeze la cele mai înalte standarde.”, a declarat Florin Ristei, potrivit a1.ro.