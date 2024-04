Mihai Morar împrumută bani de la gemenele sale, Cezara și Mara: ”Eu sunt cel care cheltuiesc mai mult decât ele”

Mihai Morar, vocea emblematică de la Radio Zu, a încercat aproape tot timpul să rămână discret cu viața sa personală, mai ales când a venit vorba de familia lui. Este tatăl a trei fete – Mara (15 ani), Cezara (15 ani) și Roua (4 ani), rol pe care și-l asumă din plin și cu mare conștiinciozitate. Recent, moderatorul podcastului ”Fain și Simplu” a dat din casă informații surprinzătoare despre gemenele lui, Mara și Cezara.

În cadrul unui interviu, Mihai Morar a vorbit despre perioada de adolescență a fiicelor lui gemene -Mara și Cezara – care anul acesta împlinesc 16 ani. Moderatorul de la Radio Zu face față cu brio schimbărilor tinerei generații și încearcă să țină lucrurile sub control, fiind de părere că părinții sunt cei care le pun la dispoziție copiilor metode prin care se deconectează de la lumea reală. Spre exemplu, gemenele lui au avut telefon mobil abia la 11 ani și nu au conturi create pe rețelele de socializare. Făcând comparație cu perioada în care el era adolescent, Morar a mărturisit că el a fost un copil problemă, mult mai rebele decât fetele lui.

”E adolescență în toată regula. E complicată, dar este faină. E foarte fain că pot să văd și eu ceea ce vedea mama când eram eu acasă. Am fost un adolescent mult mai complicat, rebel decât sunt fetele mele. Însă ce am înțeles este că în anii ăștia că îi lași tu sau nu îi lași tu, ei au nevoie de independență și au impresia că sunt independenți. Și trebuie să îi lași dacă se închid în cameră câteva ore, să le respecți intimitatea asta, pentru că așa se dezvoltă orice individ, încercând să fie independent”, spune Mihai Morar, conform Playtech.ro.

Mihai Morar: ”Ele au o altă relație cu banii. Eu sunt mai aerian”

În ceea ce privește modul în care fetele lui își drămuiesc finanțele, Mihai Morar se consideră un părinte norocos și tare mândru. Aolescentele lui sunt chibzuite cu banii – pe care îi primesc din bursele școlare – dar și cei primiți de la părinții lor. Cu această ocazie, prezentatorul de la Radio Zu a recunoscut că există momente în care cheltuie mai mult decât fetele lui și ajunge să se împrumute de la ele. Cele mai frecvente momente când le cere lor bani sunt atunci când uită portofelul acasă.

„Fetele mele au o altă relație cu banii. Noi, pentru că nu aveam când eram mici, în sensul nu că eram săraci, dar atunci nu prea avea nimeni și noi evident că ne-am dorit și din alea și din alea și haine și mașini, generația asta nu e așa. E mai puțin dependentă de bani și sigur că am avut discuții despre bani.

Să știi că le-am observat și când intru în magazine, mai degrabă eu sunt cel care cheltuiesc mai mult decât ele, chiar dacă sunt fete, sunt foarte atente și la sumă, plus că ele amândouă au bursă. Și mă mai împrumută și pe mine din când în când atunci când nu am bani la mine. Eu sunt mai aerian așa, uit să am bani la mine și se mai întâmplă să le cer lor când mai vine un curier cu ceva. Au o relație foarte ok, au mult bun simț”, a mai spus Mihai Morar.